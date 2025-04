1 Zu wenig Platz: Das Feuerwehrmagazin bei der Schlossparkhalle soll deshalb in naher Zukunft ausgedient haben. Foto: Volker Schweizer

Schon lange ist klar, dass die Abteilung Geislingen mehr Platz benötigt. Wo ein neues Feuerwehrhaus gebaut wird, soll bald entschieden werden.









Die Geislinger Feuerwehrabteilung hat in ihrem Gerätehaus zu wenig Platz. Ganz schön in die Jahre gekommen ist das Domizil der Einsatzkräfte in der Brühlstraße: Es hat mehr als 40 Jahre auf dem Buckel.