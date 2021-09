5 Ehrungen und Verabschiedungen bei der Feuerwehr Furtwangen Stadt (von links): Bürgermeister Josef Herdner, Klaus Merz, Hartmut Lubowitzki, Alexander Erich, Christian Brugger, Florian Straub, Florian Scherzinger, Daniela Straub, Mathias Hepting, Stephan Lambotte (stellvertretender Kommandant), Christian Dilger und Alfons Scholl (Abteilungskommandant Stadt). Foto: Fotos: Feuerwehr

Feuerwehr: Abteilungen ehren und verabschieden Kameraden / Mehr Einsätze wegen Sturm und Hochwasser

Alle fünf Abteilungen der Feuerwehr Furtwangen trafen sich kürzlich am selben Tag, um ihre Abteilungsversammlungen durchzuführen, jede Abteilung an ihrem Ort. Dabei gab es eine ganze Reihe von Ehrungen, Verabschiedungen und Beförderungen.

Furtwangen (rtr). Schriftführerin Daniela Straub gibt einen Einblick in die Aktivitäten der Feuerwehr.

Demnach gab es im Jahr 2019 insgesamt 82 Einsätze und im vergangenen Jahr mit 138 Einsätzen deutlich mehr. So waren es im vergangenen Jahr allein 34 Einsätze in Form technischer Hilfeleistung wegen Sturms. 2019 waren das gerade mal fünf derartige Einsätze. Häufiger musste die Feuerwehr auch wegen Hochwasser und Unwetter im vergangenen Jahr ausrücken. Hier wurde 15 mal technische Hilfe geleistet. 2019 war das lediglich drei Mal der Fall.

In einer ganzen Reihen von Lehrgängen bildeten sich Feuerwehrleute weiter. Derzeit hat die Gesamtfeuerwehr 146 Aktive, davon 45 in der Kernstadt, 21 in Linach, 31 in Neukirch, 25 in Rohrbach und 24 in Schönenbach. In der Altersmannschaft sind es 26 Feuerwehrangehörige, in der Jugendfeuerwehr 29 und in der Kinderfeuerwehr 16.

Einen Schwerpunkt der jeweiligen Versammlungen bildeten die Ehrungen. Im Berichtszeitraum 2020 wurden für zehn Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Furtwangen Frank Burger (Linach), Stephan Lambotte (Stadt) und Kai Stäudinger (Rohrbach) ausgezeichnet. Im laufenden Jahr wurden für zehn Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Furtwangen Patrick Rombach (Linach), Florian Straub (Linach) und Martin Zandomeni (Stadt) ausgezeichnet.

Ehrungen 2020: Für 15 Jahre aktiven Dienst erhielten Florian Hepting (Schönenbach), Mathias Hepting (Stadt), Christian Müller (Linach), Florian Scherzinger (Stadt), Claudio Schwer (Neukirch) und Sebastian Wehrle (Schönenbach).

Ehrungen 2021: Für 15 Jahre aktiven Dienst erhielten Stefan Späth (Neukirch), Tobias Grieshaber (Rohrbach), Timo Kammerer (Rohrbach) und Alexander Erich (Stadt).

Ehrungen 2020: Das Feuerwehrabzeichen in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst, beziehungsweise die Ernennung zum Ehrenmitglied wurde Markus Klausmann (Linach), Robert Seng (Neukirch), Daniela Straub (Stadt), Florian Straub (Stadt) und Ulrich Straub (Linach) zuteil.

Ehrungen 2021: Das Feuerwehrabzeichen in Silber für 25 Jahre Feuerwehrdienst, beziehungsweise die Ernennung zum Ehrenmitglied wurde Harald Faller (Neukirch), Manuel Braun (Rohrbach), Michael Dietrich (Stadt), Christian Dilger (Stadt) und Stephan Lambotte (Stadt) zuteil.

Ehrungen 2020: Für 30 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Furtwangen wurden Jochen Löffler (Neukirch), Arno Ruf (Linach) und Andreas Trenkle (Linach) ausgezeichnet.

Ehrungen 2021: Für 30 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Furtwangen wurden Thomas Zapf (Neukirch), Franz Kienzler (Rohrbach) und Carsten Dietrich (Stadt) ausgezeichnet.

Ehrungen 2020: Das Feuerwehrabzeichen in Gold für 40 Jahre Feuerwehrdienst erhielt Harald Trenkle (Schönenbach).

Ehrungen 2021: Das Feuerwehrabzeichen in Gold für 40 Jahre Feuerwehrdienst erhielten Rudolf Fleig (Linach), Wolfgang Rosenfelder (Linach), Lothar Dotter (Rohrbach), Harald Fehrenbach (Schönenbach) und Matthias Wangler (Stadt).

Aus Ämtern verabschiedet wurden Jürgen Scherzinger, er war fünf Jahre Abteilungskommandant Stadt, Armin Wernet, er war fünf Jahre stellvertretender Abteilungskommandant Stadt, außerdem Carsten Dietrich, er war zehn Jahre stellvertretender Abteilungskommandant Stadt, Harald Fehrenbach, er war fünf Jahre stellvertretender Abteilungskommandant Schönenbach und zehn Jahre Abteilungskommandant Schönenbach (2006 bis 2016), Manuel Braun, er war zehn Jahre stellvertretender Abteilungskommandant Rohrbach, Christian Brugger, er war 20 Jahre Kassierer in der Abteilung Stadt, Florian Hepting, er war fünf Jahre Kassierer der Abteilung Schönenbach, und Thomas Wolff, er war 20 Jahre Schriftführer der Abteilung Schönenbach.