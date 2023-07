Gleich drei Mal musste die Feuerwehr am Montag in Freudenstadt ausrücken. Der erste Alarm ging um 4.27 Uhr los, der zweite um 9.35 Uhr. Die Feuerwehr eilte zunächst in den Discounter in der Hindenburgstraße und später ins Einkaufszentrum in der Ludwig-Jahn-Straße in Freudenstadt, das vorsorglich evakuiert wurde. Beide Male handelte es sich um Fehlalarme, teilten die Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Feuerwehr im Kreis auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Gartenbank brennt

Als um 12.05 Uhr der dritte Alarm losging, brannte es tatsächlich. Angenommen wurde ein Wohnhausbrand in der Aacher Straße in Wittlensweiler. Von offenen Flammen und einer starken Rauchentwicklung war die Rede. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, fand sie allerdings nur eine brennende Gartenbank vor, die innerhalb von zehn Minuten gelöscht werden konnte.