Die Feuerwehr Fluorn-Winzeln wurde, so Kommandant Wolfgang Heim, im vergangenen Jahr zu 13 Einsätzen gerufen: Davon handelte es sich bei acht um Brandeinsätze zum Beispiel einem Schwelbrand und fünf technische Einsätze wie Drehleiterrettungen oder das Befreien einer Person aus einem Aufzug.

Das Rote Kreuz kriegt ein neues Gebäude

Als erfreulich verbucht werden konnte das Ja des Gemeinderates zum Neubau des Deutschen Roten Kreuzes, mit welchem Gespräche geführt wurden.

Eine Gruppe absolviert das bronzene Leistungsabzeichen. Die jährliche Hauptübung wurde Ende Oktober 2024 zusammen mit der Feuerwehr Alpirsbach und der Roten-Kreuz-Gruppe Fluorn-Winzeln in der Halle von CollTec von Gerd Flaig absolviert. Simuliert wurde ein Brand im Lager, der sich zu einem Vollbrand entwickeln sollte. Doch agieren die Floriansjünger nicht nur bei Feuer, nein, auch bei Narrentreffen, Fronleichnamsprozessionen und dem Kinderumzug des VfL, Sankt-Martins-Feier und Silvesterlauf sicherte die Wehr ab.

Leider werde, so Kommandant Heim, die Arbeit der Feuerwehr in der Bevölkerung belächelt, respektlos behandelt und mit Kommentaren abgespeist, was Heim als sehr ärgerlich empfand. Dennoch fand er Worte des Dankes für seine Kameraden, die ihn tatkräftig unterstützten.

Die Jugend ist mit 28 Mitgliedern gut aufgestellt

Schriftführerin Christine Ruf informierte im Bericht über das zurückliegende Jahr; Jugendwart Markus Maier ließ wissen, dass die Jugendarbeit gut aufgestellt sei – man habe in der Gesamtjugendfeuerwehr 28 Kinder, die tapfer zur Stange halten. Der Obmann der Alterswehr Roland Maier frohlockte über die Sensibilisierung für feuerwehrtechnische Angelegenheiten, die bereits im Kindergarten stattfinde.

Heinz Pfau für 50 Jahre geehrt

Bürgermeister Rainer Betschner lobte das Engagement der Kameraden und nahm dann die Entlastung der Vorstandschaft vor, nachdem die Kasse geprüft wurde und keine Beanstandungen zu verzeichnen waren. Geehrt für ein halbes Jahrhundert wurde Heinz Pfau mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen für 50 Jahre; auch weitere Kameraden standen auf der Agenda der zu Ehrenden.