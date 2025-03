Feuerwehr feiert in Stadthalle: So war das erste Maultaschenfest in Nagold

Schon vor der Halle begann das Spektakel: Eine beeindruckende Fahrzeugschau zog auf dem Europaplatz die Blicke auf sich. Kinder kletterten staunend in die großen Einsatzwagen, während Erwachsene sich von den Feuerwehrleuten die Technik erklären ließen. Die mächtige Drehleiter, moderne Löschfahrzeuge und Spezialgeräte für Rettungseinsätze – all das konnten die Besucher aus nächster Nähe bestaunen.

„Man sieht die Feuerwehrfahrzeuge sonst nur mit Blaulicht vorbeifahren. Heute konnten wir sie in Ruhe anschauen, die Ausrüstung kennenlernen und einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr bekommen“, freute sich ein Gast.

Feuerwehrmitglieder standen bereit, erklärten geduldig, führten Geräte vor und beantworteten jede Frage mit sichtbarer Begeisterung. Es wurde deutlich: Feuerwehr ist weit mehr als das klassische Löschen von Bränden.

Maultaschen mit Herz – Kulinarik und Kameradschaft

Drinnen erwartete die Gäste ein liebevoll gestalteter Festsaal, in dem der Duft frisch zubereiteter Maultaschen die Luft erfüllte. Serviert wurden die schwäbische Spezialität in zwei Variationen – klassisch mit Fleisch oder als vegetarische Alternative – begleitet von regionalem Kartoffelsalat. Doch nicht nur das Essen sorgte für Begeisterung, sondern auch die Art der Bewirtung: Feuerwehrleute schoben Servierwagen durch die Reihen, nahmen Bestellungen auf und brachten die Speisen direkt an die Tische.

„Wir wollten nicht nur bewirten, sondern auch zeigen, was Feuerwehr bedeutet: füreinander da sein, helfen, anpacken“, erklärte Abteilungskommandant Philipp Katz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Während sich die Erwachsenen an den Tischen unterhielten, waren die Kinder bestens versorgt. Eine Spielecke mit Bastelstation sorgte für Unterhaltung – betreut von Feuerwehrmitgliedern, die sich liebevoll um die kleinen Gäste kümmerten.

Mehr als ein Ehrenamt – Feuerwehr zum Anfassen

Doch das Maultaschenfest war nicht nur ein geselliger Abend, sondern auch eine Gelegenheit, die Freiwillige Feuerwehr aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Denn Feuerwehr bedeutet weit mehr als Brände löschen. Rund 150 Mal im Jahr rücken die Nagolder Feuerwehrleute aus – oft zur Menschenrettung mit der Drehleiter, zu technischen Hilfeleistungen bei Unfällen oder medizinischen Notfällen.

„Man wächst in seine Aufgaben hinein. Und egal ob Mann oder Frau – jeder hat hier seinen Platz. Wir setzen jeden dort ein, wo seine Stärken liegen“, sagte Feuerwehrfrau Sarah Reutter unserer Redaktion, die durch ihre medizinische Ausbildung besonders oft bei Verkehrsunfällen unterstützt.

Wer sich für die Feuerwehr entscheidet, erhält eine fundierte Ausbildung. Von der Truppmann- und Funkausbildung über den Atemschutzlehrgang bis hin zur Maschinisten- oder Lkw-Fahrerschulung – jeder bekommt das Wissen, um im Ernstfall sicher und schnell zu handeln.

Maultaschen wurden mit Kartoffelsalat serviert. Foto: Aylin Kaya

Einsatz mit Herz – eine Gemeinschaft, die trägt

Doch Feuerwehrdienst bedeutet mehr als Ausbildung und Einsätze – er bedeutet Zusammenhalt. Die Mitglieder sind mehr als Kameraden, sie sind eine Familie.

„Dieses Ehrenamt ist kein Hobby wie jedes andere – es ist eine Leidenschaft, die uns verbindet“, so Feuerwehrmitglied Leander.

Diese Verbundenheit spiegelt sich auch in Veranstaltungen wie dem jährlichen Kameradschaftsabend wider, der durch Feste wie dieses finanziert wird. Doch ehrenamtlicher Feuerwehrdienst erfordert nicht nur Einsatzbereitschaft, sondern auch Verständnis im privaten Umfeld. Einsätze kommen plötzlich – oft mitten in der Nacht oder während eines Familienessens.

„Man braucht einen starken Rückhalt zu Hause. Besonders Ehepartner müssen verstehen, dass wir manchmal aufbrechen, ohne zu wissen, wann wir zurückkommen“, erläuterte der stellvertretende Abteilungsleiter Michael Waidelich.

Ein Fest mit Wirkung – jeder ist willkommen!

An diesem Abend ging es nicht nur um gesellige Stunden, sondern auch darum, neue Mitglieder zu gewinnen. Die Feuerwehr ist immer auf der Suche nach engagierten Menschen – und dabei spielt weder Alter noch Geschlecht eine Rolle.

„Jeder kann Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann werden. Man muss kein Athlet sein oder besondere Vorkenntnisse mitbringen – nur den Willen, sich einzusetzen“, sagte Yvonne Fritsch, die gemeinsam mit Leon Maier an einem Infostand interessierte Gäste beriet.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über das Ehrenamt zu informieren. „Wir wussten gar nicht, wie vielseitig die Feuerwehr ist und wie viele Qualifikationen man hier erwerben kann“, erzählten Marvin Possin und Jessica Großmann beeindruckt.

Gäste, jung und alt, waren in die Stadthalle gekommen. Foto: Aylin Kaya

Für alle, die sich angesprochen fühlen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich unverbindlich zu informieren – sei es über die Website oder durch einen persönlichen Besuch bei einer der regelmäßigen Übungen.

Ein Abend, der nachhallt

Das erste Maultaschenfest der Freiwilligen Feuerwehr Nagold war ein voller Erfolg. Es brachte Menschen zusammen, stärkte die Gemeinschaft und zeigte eindrucksvoll, was das Ehrenamt ausmacht: Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Leidenschaft.

„Es gibt kaum ein besseres Gefühl, als zu wissen, dass man für die Allgemeinheit etwas bewirken kann“, fasste Feuerwehrmann Max Hilsdorf zusammen.

Vielleicht saß an diesem Abend jemand in der Stadthalle, der schon bald selbst in die Uniform schlüpft und Teil dieser besonderen Gemeinschaft wird.