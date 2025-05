Feuerwehr: Fahrzeug HLF 20 – starkes Werkzeug für starke Retter

Beim Tag der offenen Tür wurde das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug feierlich geweiht und an die Feuerwehr übergeben – eine Investition in Sicherheit und Einsatzbereitschaft.

„Heute ist ein besonderer Tag für die Feuerwehrabteilung Eutingen – und ein erfreulicher Tag für unsere gesamte Gemeinde.“ Mit dieser Feststellung eröffnete Eutingens Bürgermeister Markus Tideman die feierliche Übergabe und Weihe des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, kurz HLF 20 genannt, das am Vortag bei der Hauptübung sozusagen seine Feuertaufe bestand.

Damit viele Bürger sehen konnten, wohin ein Teil ihrer Steuergelder floss, wurde der „Tag der offenen Tür“, zu dem die Gesamtwehr am Sonntag einlud, für die offizielle Übergabe gewählt.

Lesen Sie auch

Großer Besucherandrang und geselliges Miteinander

Ein kluger Termin, denn rund um das Feuerwehrhaus war einiges geboten. Gerade zur Mittagszeit waren die Biertischgarnituren gut besetzt. Viele Mitglieder befreundeter Wehren waren zu Gast – darunter zwei Vertreter aus dem niedersächsischen Barnsdorf im Kreis Wolfenbüttel, die ein besonderes Präsent überreichten: sechs Flaschen Jägermeister in einer Übergabe-Sonderedition.

Unsere Empfehlung für Sie Auktion Gemeinde Eutingen versteigert ein altes Feuerwehrfahrzeug Die Gemeinde Eutingen im Gäu bietet aktuell das ehemalige Einsatzfahrzeug der Abteilung Rohrdorf zur Versteigerung an. Ab jetzt darf von allen Interessierten im Internet mitgeboten werden.

Auch viele Eutinger Bürger saßen zur Mittagszeit vor dem Feuerwehrmagazin, genossen Schnitzel und Maultaschen und lauschten nebenbei den Grußworten von Bürgermeister Tideman, Gesamtkommandant Tobias Plaz und Kreisbrandmeister Frank Jahraus.

Ein starkes Zeichen für Sicherheit und Zusammenhalt

Für Tideman war es wichtig zu betonen, dass mit der Anschaffung des neuen Fahrzeugs gezeigt werde, wie sehr Ortsverwaltung und Gemeinderat die Sicherheit der Bürger schätzen und die Feuerwehr unterstützen.

Unsere Empfehlung für Sie Freiwillige Feuerwehr Eutingen Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen Einen Ehrungsmarathon der besonderen Art lebten die Eutinger Feuerwehrleute bei der Gesamtwehr-Hauptversammlung.

Gesamtkommandant Plaz zeigte sich erfreut über die modernisierte Fahrzeugflotte. Er erklärte, dass ein solches Einsatzfahrzeug nicht „von der Stange“ komme. Besonders bei der Beladung müsse man berücksichtigen, für welche Einsätze es gebraucht werde. „Da bei uns in Eutingen so ziemlich alle Gefahrenlagen auftauchen, haben wir fast drei Jahre überlegt, wie wir unser neues Fahrzeug ausstatten“, betonte Plaz. Dabei gedachte er auch dem verstorbenen Kameraden Harald Beyerle, der maßgeblich an der Planung beteiligt war.

Wünsche für sichere Einsätze und gesunde Rückkehr

Tideman äußerte die Hoffnung, dass das Fahrzeug möglichst selten zu brenzligen Einsätzen ausrücken muss. Kreisbrandmeister Jahraus wünschte allen Einsatzkräften stets eine gesunde Rückkehr.

Nach den Reden folgten offizielle Übergabe und Weihe. Pfarrer Bernhard Tschullik, unterstützt von Emma und Paula aus der Göttelfinger Feuerwehrfamilie Schwarz, segnete das HLF. Bürgermeister Tideman übergab den symbolischen Schlüssel an Gesamtkommandant Plaz, der ihn an Abteilungskommandant Hubert Ackermann weiterreichte.

Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement

„Kameradinnen und Kameraden der Abteilung Eutingen, dieses hochmoderne und rund 600.000 Euro teure Fahrzeug ist ein starkes Werkzeug – aber es bleibt ein Werkzeug. Was es besonders wertvoll macht, seid ihr“, betonte Tideman und fügte hinzu: „Euer Engagement, eure Bereitschaft, euch Tag und Nacht für das Leben eurer Mitbürgerinnen und Mitbürger einzusetzen – freiwillig, ehrenamtlich, mit großem Verantwortungsbewusstsein – verdient unseren größten Respekt und Dank! Mit diesem Fahrzeug möchten wir euch bestmöglich unterstützen. Es ist ein sichtbares Zeichen für das Vertrauen der Gemeinde in eure Arbeit – und ein klares Bekenntnis zur Notwendigkeit, unsere Feuerwehr kontinuierlich weiterzuentwickeln.“