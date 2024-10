1 Selten doch immer wieder löst ein fehlerhafter Alarm einen Einsatz der Feuerwehr aus. Foto: Feuerwehr Eutingen im Gäu

Was passiert, wenn man nicht zu Hause ist, der Rauchmelder losgeht und dann ein Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst wird? So einen Fall gab es zuletzt in Eutingen. Feuerwehrkommandant Plaz erklärt, was das für Konsequenzen hat.









Es ist Montagvormittag, 7. Oktober, 11.43 Uhr. Die Feuerwehr in Eutingen im Gäu wird in voller Stärke alarmiert. Der Auslöser: Ein piepsender Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus hat besorgte Nachbarn aufmerksam gemacht, die daraufhin den Notruf absetzten.