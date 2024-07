Die Jugendfeuerwehr Eutingen ist am Freitagabend in das neue Feuerwehrhaus in Weitingen eingezogen. Der Dienst startete mit dem Deutschlandspiel. Um nicht allzu sehr über das Spiel nachzudenken, wurden die Kids direkt danach zum ersten Einsatz geschickt.

Das Alarmstichwort lautete Brand 2, Containerbrand. Bei Ankunft bestätigte sich der Brand und alle Jugendfeuerwehrler begannen einen Löschangriff aufzubauen. Der Brand war aufgrund der zahlreichen Kräfte zeitnah gelöscht und der Feuerwehrnachwuchs rückte gegen 23.15 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus ein.

Auch über die Steckleiter ging es in Sicherheit. Foto: Feuerwehr Eutingen im Gäu

Aus dem Schlaf geht es direkt in den nächsten Einsatz

In der Wache angekommen wurden die Kartenspiele ausgepackt und die ersten Kids begannen bereits zu schlafen. Gegen 1.31 Uhr läutete es erneut. Umwelt 3, Gasaustritt im Narrenschuppen Eutingen. Am Einsatzort angetroffen, schilderten die Anwesenden den Vorfall. Bei Abbrucharbeiten eines Kamins ist Gas ausgetreten. Zwei Personen waren vermisst, eine davon wurde über die Schleifkorbtrage aus dem Dachgeschoss gerettet. Im Laufe des Einsatzes wurde der Rettungshubschrauber alarmiert. Da es bereits mitten in der Nacht war, rückte die Netzersatzanlage mit Lichtmast zum Ausleuchten des Hubschrauberlandeplatzes nach. Nach getaner Arbeit konnte die Jugendfeuerwehr um etwa 3 Uhr in die wohl verdiente Nachtruhe übergehen.

Unter Atemschutz wurde das Gebäude erkundet. Foto: Feuerwehr Eutingen im Gäu

Ausgeschlafen und gefrühstückt erfolgte um 9.26 Uhr der nächste Einsatz: Brand 4, starke Rauchentwicklung. Nach Erkundung vor Ort in Rohrdorf war klar, in dem Gebäude befinden sich noch Personen. Wie viele war erst unklar. Die Jugendlichen machten sich also auf die Suche und konnten zwei Personen retten, eine durch das Treppenhaus, die andere Person über die tragbare Steckleiter. Wie so ein Brand entsteht, das erklärte Bernd Moser von der Feuerwehr Pfalzgrafenweiler im Anschluss in einer sehr spannenden Unterrichtseinheit.

Die Löscharbeiten kommen gut voran. Foto: Feuerwehr Eutingen im Gäu

Mit der Malteser-Hundestaffel auf Personensuche

Nach so viel Eindrücken benötigt man eine gute Stärkung, daher haben wir bei Spaghetti Bolognese ordentlich zugeschlagen. Was sich auch als sinnvoll herausstellte, denn gleich darauf durfte die Jugendfeuerwehr die Hundestaffel der Malteser Freudenstadt kennenlernen und gemeinsam mit ihnen ging es schließlich um 13.53 Uhr auf Personensuche in den Wald nach Göttelfingen.

Zu jeder Tageszeit war die Jugendfeuerwehr einsatzbereit. Foto: Feuerwehr Eutingen im Gäu

Zum Ende hin putzen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr noch das Feuerwehrhaus und machten alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit, um dann sehr müde in die eigenen Betten zu fallen.