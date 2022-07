3 Die Engstlatter Feuerwehrabteilung verfügt über ein Fahrzeug mit Ausrüstung für die Erkennung gefährlicher und radioaktiver Stoffe. Foto: Breisinger

Balingen-Engstlatt (dbr) - Zu einem Schnuppertag hatte die Feuerwehr Engstlatt auf das eigenen Gelände eingeladen.

"Momentan haben wir 33 aktive Mitglieder, so dass wir stets einsatzbereit sind und alle Gebiete abdecken können, zumal die meisten von uns auch in Engstlatt oder Balingen arbeiten, aber natürlich sagen wir nicht nein, wenn fünf weitere zu uns stoßen möchten", sagt der Abteilungskommandant Thomas Koch.

"Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Feuerwehrleuten, vielleicht finden durch solche Veranstaltungen Leute die Motivation, uns beizutreten. Zudem möchten wir Einblicke in unsere Arbeit geben", ergänzt dessen Stellvertreter Bastian Vogel. Bei der Maihockete dieses Jahres wurde laut Vogel eine neue Feuerwehrfrau gewonnen, so dass es in der Abteilung mittlerweile drei Frauen sind.

"Wir treffen uns auch außerhalb der Übungsdienste oft, um gemeinsam Feste und andere Abteilungen zu besuchen oder wandern zu gehen", macht Vogel eine Mitgliedschaft schmackhaft.

Beim Schnuppertag durften Kinder mit dem Schlauch spritzen. Unter Aufsicht und fachkundiger Anleitung konnten bei verschiedenen Bränden die richtige Vorgehensweise getestet werden.

Zudem stellten die Engstlatter ihre Fahrzeuge und ihre Ausrüstung aus und beantworteten Fragen zu ihrer Arbeit. Die Feuerwehrabteilung verfügt über den einzigen ABC-Erkundungskraftwagen im Zollernalbkreis, der die Detektion radiologischer und chemischer Kontaminationen, die Identifikation chemischer Gefahr- und Kampfstoffe, die Kennzeichnung kontaminierter Gebiete und die Messung der Kontaminationsbelastung mit radioaktiven Stoffen ermöglicht.

Tipps für den Brandfall

Mit einem Rauchdemohaus, das vor allem für die Brandschutzerziehung für Kinder geeignet ist, wurden verschiedene Brandfallen gezeigt, zum Beispiel wenn ein Haustier ein Kabel zerbeißt. "Mit dem Rauchdemohaus möchten wir anschaulich darstellen, wie sich jeder vor Schäden schützen oder diese möglichst gering halten und sie auf einen Raum begrenzen kann", erklärt das Abteilungsmitglied Timo Schuler.

2021 viele Einsätze durch Hochwasser

Im vergangenen Jahr wurden auch aufgrund der Hochwasser mit 34 Einsätzen relativ viele abgeleistet. Normalerweise beläuft sich diese Zahl auf durchschnittlich 20, 2022 sind es bisher acht.

"Die Abteilung Engstlatt hat die vergangenen knapp zweieinhalb Jahre gut überstanden. Aber natürlich hat die Kameradschaft gelitten", bedauert Kommandant Koch. "Gewisse Handgriffe verlernt man in dieser Zeit natürlich nicht, aber die richtige Taktik anzuwenden und den Einsatz richtig aufzubauen geht nur über regelmäßiges Üben und nicht über Online-Treffen, von denen wir schnell wieder abgekommen sind. Wir üben immer noch in drei Kleingruppen zu je circa zehn Personen, was uns definitiv weitergebracht hat."

"Ausrüstungstechnisch und bezüglich der Fahrzeuge sind wir gut aufgestellt", findet Koch. Der Kauf eines neuen Fahrzeugs sei in den kommenden acht Jahren nicht geplant. Die Umbauarbeiten in den Büros, der Zentrale und der Umkleide seien gelungen, die Arbeiten an der Garage sind allerdings noch nicht abgeschlossen.