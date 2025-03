Feuerwehr in Empfingen Die Menschenrettung steht im Mittelpunkt

Die Feuerwehr Empfingen zeigte bei ihrer Hauptübung am Fasnetsamstag, was sie an Fachkompetenz, Fahrzeugen und Technik aufbieten kann, um auch einem schwierigen Brand mit Menschenrettung der Lage Herr zu werden.