Feuerwehr-Einsatz in Kentheim

1 Die Feuerwehr rückte nach Kentheim aus. (Symbolbild) Foto: © magicbeam - stock.adobe.com

Rund 50 Feuerwehrleute sind am Montag zu einem Brand in Kentheim ausgerückt. Das Feuer wurde laut Polizei mutmaßlich durch Schweißarbeiten ausgelöst.









Ein größerer Brand in Kentheim hat am Montag um die Mittagszeit fünf Feuerwehr-Abteilungen in Atem gehalten.