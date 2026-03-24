Feuerwehr Efringen-Kirchen: Feuerwehr und Bergwacht ziehen in Efringen-Kirchen zusammen

Der Siegerentwurf des Wettbewerbs für den Neubau Feuerwehrhaus/Rettungswache in Efringen-Kirchen hat viele Vorzüge, doch der Gemeinderat hatte Zweifel und Fragen.
Der Gemeinderat zögerte beim Beschluss über den Siegerentwurf zum Bau des Feuerwehrhauses Süd, das neben der Wehr künftig auch der Bergwacht eine Heimat geben soll. Auf dem Grundstück ist zudem geplant, einen Verkehrsübungsplatz anzulegen. Thomas Thiele, Inhaber des Freiburger Architekturbüros Thiele, stellte in der Gemeinderatssitzung am Montag den Siegerentwurf des hochbaulichen Realisierungswettbewerbs für den Neubau des Feuerwehrhauses/Rettungswache Bergwacht vor, den das Büro betreut.