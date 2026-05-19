Feuerwehr Efringen-Kirchen: Bei der Gemeinderatssitzung wird Kritik an der Bürgermeisterin laut

Feuerwehr-Kommandant Philipp Haberstroh behält vorerst sein Amt. Der Gemeinderat Efringen-Kirchen hat erneut mehrheitlich gegen seine Abberufung gestimmt.
Der Gemeinderat hat es wieder getan und die Abberufung des Feuerwehr-Kommandanten Philipp Haberstroh mehrheitlich abgelehnt, wie schon in seiner Sitzung Ende April. Bürgermeisterin Carolin Holzmüller hat daraufhin angekündigt, erneut zu remonstrieren, weil sie den Beschluss des Gremiums als rechtswidrig betrachte. In diesem Fall sei sie als Bürgermeisterin gesetzlich verpflichtet, dem zu widersprechen. Für Holzmüller ist Haberstrohs Rückzug aus diesem Ehrenamt rechtskonform, weil er dafür triftige Gründe angeführt hatte.