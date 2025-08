1 In der Dunninger Brunnenstraße soll die Feuerwehr weiterhin ihr Domizil haben. Nicht jeder findet den Standort für den geplanten Neubau geeignet. Foto: Weisser Standort, Gebäudegröße, Anzahl der Stellplätze und Verkehrssituation: Zum Thema Neubau Feuerwehrhaus Dunningen gab es im Gemeinderat reichlich Diskussionsbedarf.







Die Standortwahl für das neue Feuerwehrhaus am bisherigen Platz in der Brunnenstraße findet ein Dunninger Bürger „unglücklich“. In vielen Gemeinden sei die Feuerwehr außerhalb des Ortskerns, zum Beispiel in Industriegebieten, angesiedelt.