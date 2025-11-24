Feuerwehr Dornstetten: Besondere Ehrung für Oliver Zwecker

Im großen Ehrungsteil der Feuerwehr-Hauptversammlung sprach der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Freudenstadt Maik Zinser eine besondere Ehrung aus.

Oliver Zwecker, der zwischen 2017 und 2024 kommissarischer Kommandant der Feuerwehr Dornstetten war, erhielt in Anerkennung seiner herausragenden Leistungen bei der Feuerwehr das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Zinser ließ nicht unerwähnt, dass es Zwecker während dieser Zeit gelungen sei, ausgetretene Floriansjünger wieder für den Feuerwehrdienst zurückzugewinnen.

Bürgermeister Bernhard Haas betonte, dass Zwecker anlässlich der Niederlegung seines Amtes als kommissarischer Kommandant ab 1. Oktober 2024 keine Verabschiedung wollte. Es sei sein Verdienst, dass die Feuerwehr Dornstetten so gut dastehe.

Zwecker wurde Ende 2012 erstmals mit der Feuerwehrführung in Dornstetten beauftragt. 2017 wurde ihm die Leitung erneut übertragen und mehrfach bis zur Amtsniederlegung verlängert. Ihm lag die Jugend in der Nachwuchsabteilung am Herzen, er pflegte den Kontakt zur Abteilung Aach und baute freundliche Kontakte zur französischen Partnergemeinde Scey-sur-Saône auf und aus.

Stadtmedaille in Gold

Nachträglich wurde Martin Leonhardt die Dornstetter Stadtmedaille in Gold für 30 Jahre im Dienst der Feuerwehr Dornstetten verliehen. Eingetreten am Jahresanfang 1994, ist Brandmeister Leonhardt seit zwei Jahren stellvertretender Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Aach. In dem Stadtteil wohne und arbeite er, sei fast immer da und könne auch fast alles, wurde er gewürdigt. Leonhardt sei mit seiner hanseatischen Gelassenheit durch nichts aus der Ruhe zu bringen.

Mit der Bürgermedaille in Silber und dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre im Feuerwehrdienst wird Markus Franz, der an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, zu einem späteren Zeitpunkt geehrt.

Stadtmedaille in Silber

Die Stadtmedaille in Silber für 25 Jahre Dienst verlieh Bürgermeister Haas an Hauptfeuerwehrmann Edwin Stade und Nikolai Schäfer, stellvertretender Abteilungskommandant Aach. Beide wurden von Kreisbrandmeister Frank Jahraus mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes in Silber ausgezeichnet.

Bürgermeister Haas (von links) würdigt Nikolai Schäfer und Edwin Stade Foto: Stadler

Die Feuerwehrmedaille in Gold der Stadt für zehn Jahre Doppeldienst bei der Feuerwehr erhielten Roland Chares, Sandra Chares, Marco Fischer, Uwe Gutekunst, Maik Mayer, Kevin Rösch, Felix Seidel, Tobias Wahl, Richard Weigold und Maik Link. Mit der Feuerwehrmedaille in Silber der Stadt Dornstetten für zehn Jahre Dienst wurden wurden Simone Glöckle und Sven Laitenberger geehrt.

Novum bei der Feuerwehr Dornstetten

Die „Spange für Sportabzeichen“ in Gold, eine Ehrung, die es bisher bei der Feuerwehr Dornstetten noch nie gab, wurde an Patricia Knaus verliehen.

Die Geehrten bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Foto: Stadler

Die Ehrennadel für zehn Jahre Dienst in der Jugendfeuerwehr erhielt Michael Mäder, für fünf Jahre wurden Marcel Franz und Dennis Reitinger geehrt.