Feuerwehr Dornstetten: Besondere Ehrung für Oliver Zwecker

Im großen Ehrungsteil der Feuerwehr-Hauptversammlung sprach der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Freudenstadt Maik Zinser eine besondere Ehrung aus.
Oliver Zwecker, der zwischen 2017 und 2024 kommissarischer Kommandant der Feuerwehr Dornstetten war, erhielt in Anerkennung seiner herausragenden Leistungen bei der Feuerwehr das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Zinser ließ nicht unerwähnt, dass es Zwecker während dieser Zeit gelungen sei, ausgetretene Floriansjünger wieder für den Feuerwehrdienst zurückzugewinnen.