An der Spitze steht ein Wechsel an

1 Die Geehrten, Beförderten und Gewählten mit Bürgermeister Bernhard Haas (Vierter von rechts), Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzendem Maik Zinser (Zweiter von links), Kreisbrandmeister Frank Jahraus (Siebter von links), Marco Majer (Neunter von links), der ab Oktober neuer Gesamtkommandant ist, und Gesamtkommandant Oliver Zwecker (rechts). Foto: Lothar Schwark

Berichte, Wahlen, Beförderungen und Ehrungen standen bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Dornstetten mit den Abteilungen Dornstetten und Aach in der Turn- und Festhalle Aach an. Ab Oktober ist Marco Majer neuer Gesamtkommandant.









Kommandant Oliver Zwecker ging in seinem Jahresbericht auf viele Aktivitäten ein. So habe die Neufassung der Feuerwehrordnung viel Zeit in Anspruch genommen.