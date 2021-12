1 Kommandant Gerd Wimmer überreicht Luisa (6) aus Trossingen eine Grisu-Plüschfigur und weitere Geschenke als Dankeschön. Foto: Fröhlich

Anfang Oktober hat es in einer Garage in der Donaueschinger Mühlenstraße gebrannt. Ein Mann hatte dort geschweißt und dabei sein Auto in Brand gesetzt. Was später nicht im Einsatzbericht von Feuerwehr und Polizei zu lesen war, ist, dass zu diesem Zeitpunkt Luisa aus Trossingen nur wenige Meter entfernt auf dem Nachbargrundstück ihren sechsten Geburtstag nachfeiern wollte.















Donaueschingen - "Wir hatten alles lange geplant, Kuchen gebacken und viele Gäste eingeladen", erzählt ihre Mutter Anastasia Grupp. Sogar eine Hüpfburg war bestellt. Kinderschminken und Piñata-Schlagen standen auf dem Programm. Weil im heimischen Garten in Trossingen nicht so viel Platz war, ergänzt Luisa, sollte in Donaueschingen bei Bekannten gefeiert werden.

Mädchen schenkt ihren Kuchen den Einsatzkräften

Bei Ankunft in Donaueschingen wurde die Mutter schnell auf den Brand in der benachbarten Garage aufmerksam, den der Verursacher noch versucht hatte, selbst zu löschen. Sofort verständigte sie die Feuerwehr. Es war schnell klar: Mit dem Geburtstagsfest wird es nichts mehr, zu nah war das Brandgeschehen. Der Platz, auf dem eigentlich gefeiert werden sollte, war rasch von Einsatzkräften, Ausrüstung und Feuerwehrfahrzeugen besetzt. Die Hiobsbotschaft hatte die kleine Luisa tapfer zur Kenntnis genommen. Kurzerhand entschied sie: Wenn es schon kein Fest gibt, dann will sie ihre Geburtstagskuchen den Einsatzkräften servieren.

40-stimmiges Ständchen zum Geburtstag

Das nahmen die rund 40 Feuerwehrleute unter Führung von Kommandant Gerd Wimmer nach ihrem Einsatz dankend an. Und als Trostpflaster für das ausgefallene Geburtstagsfest gab es ein 40-stimmiges Ständchen der Wehr für das Geburtstagskind, auch wenn Luisas richtiger Geburtstag am 27. September bereits einige Tage zurücklag. Am Ende war es für Luisa nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle doch noch ein schöner Tag, verrät sie, und ein besonders spannender dazu. Denn: Wer kann schon von sich behaupten, dass einem 40 Feuerwehrleute zum Geburtstag gratulieren? Im Kindergarten hatte sie auf jeden Fall viel zu erzählen.

Eine tolle Geschichte, das fand auch Gerd Wimmer. Er hat Luisa und ihre Mutter daher noch einmal nach Donaueschingen eingeladen, um Luisa eine Freude zu machen. Im Feuerwehrhaus in Donaueschingen überreichte Wimmer dem Mädchen eine ganze Tüte voller Leckereien und zwei Geschenke: Ein Feuerwehr-Puzzle sowie eine Grisu-Plüschfigur, der bekannte, kleine Feuerwehrdrache, der Feuerwehrmann werden möchte. "Für jede verkaufte Figur wird ein Euro an den Landesfeuerwehrverband gespendet", erklärt Wimmer der kleinen Luisa beim Treffen vor dem Weihnachtsbaum.

Der gleiche Wunsch wie Grisu

Luisa hat übrigens den gleichen Wunsch wie Grisu. Auch sie will, sobald sie alt genug ist, bei der Jugendfeuerwehr einsteigen und ihrem Papa nacheifern, der ebenfalls im freiwilligen Feuerwehrdienst engagiert ist. Zum Schluss gab es für Luisa und ihre Mutter noch eine Führung durch das Feuerwehrgebäude an der Dürrheimer Straße sowie eine kleine Rundfahrt in einem Feuerwehrfahrzeug. Für Luisa war dieser Abschluss mit Abstand der Höhepunkt ihres Besuches. "Wir wollen die Feier auf jeden Fall nachholen", verspricht die Mutter, "mit Hüpfburg, Kinderschminken, Piñata und geladenen Gästen."