Feuerwehr Donaueschingen: Mit dem Klimawandel steigt die Gefahr

Das Thema ist aktueller denn je: Waldbrände, die Hab und Gut bedrohen, aber auch Menschenleben kosten können. Oft braucht es Tage oder Wochen, um der Flammen Herr zu werden. Die USA, Australien, aber auch Spanien und Frankreich haben damit immer wieder zu kämpfen. Mit dem Klimawandel mit zunehmender Trockenheit kommt die Gefahr näher, wie ein großer Waldbrand in Brandenburg vor wenigen Wochen zeigte.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es schon Waldbrände, allerdings in kleinerem Ausmaß. Auf Schlimmeres bereitet sich die Donaueschinger Feuerwehr vor: seit einem Schlüsselerlebnis am 25. April 2019, als die Wehr innerhalb weniger Stunden zu zwei Waldbränden in Hubertshofen und auf dem Gelände des Standortübungsplatzes der Bundeswehr ausrücken musste.

Auf die richtige Strategie kommt es an

Die Wehr habe in neues Material investiert und wende neue Strategien an, sagt Kommandant Gerd Wimmer. Doch das will gelernt sein. In Monatsproben zum Beispiel. Dieses Mal waren Markus Jauch und Oliver Daniels als Zug- und Gruppenführerführer für das Übungsszenario verantwortlich. Angenommen wurde ein Vegetationsbrand im Wald in Richtung Wolterdingen nahe dem Waldparkplatz. Zunächst gab es eine kurze Lagebesprechung mit dem Kommandanten der Abteilung Stadt, Martin Kiefer, und den Zugführern, dann die Verteilung der Mannschaften auf die Fahrzeuge.

Mehrere wasserführende Fahrzeuge sorgen bei einem Waldbrand für Nachschub. Foto: Lutz Rademacher

Im Übungseinsatz waren 35 Feuerwehrkameraden und drei wasserführende Fahrzeuge mit zweimal 1600 sowie einmal 2400 Litern Kapazität. Zur schnellen Verlegung von Schläuchen dient der Schlauchwagen (SW) 1000 auf Basis eines geländegängigen Unimogs, der während der Fahrt 1000 Meter B-Schlauchleitung ablegen kann. Das fünfte Fahrzeug, der Gerätewagen (GWT), wurde mit den Wechselmodulen in Rollcontainern mit Ausrüstung für diesen speziellen Einsatzzweck bestückt. Ein sechstes Fahrzeug, der Einsatzleitwagen (ELW), dient als Führungsfahrzeug.

Unsere Empfehlung für Sie Gesamtwehr Donaueschingen Feuerwehr rettet 40 Menschen das Leben Die Feuerwehr Donaueschingen zieht in Wolterdingen ihre Bilanz. Dabei werden Lothar Albicker und Michael Jester mit einer besonderen Ehrung ausgezeichnet.

Ab einer Einstufung des Feuers als Kategorie drei, hierzu gehört ein Gebäudebrand oder auch ein Flächenbrand, wird die gemeinsame Führungsgruppe des Städtedreiecks Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen einberufen, die den Leitwagen nutzt. Die Führungsgruppe hält auch Kontakt zur Leitstelle und zum Kreisbrandmeister. Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es acht solche Fahrzeuge. Sie sind mit PC mit Internet, Faxgerät, mehreren Telefonen und auch mit umfangreichem Kartenmaterial des jeweiligen Gebiets ausgestattet.

„Das ist wie Schachspielen. Nur mit der richtigen Strategie ist man erfolgreich.“ Gerd Wimmer, Gesamt-Kommandant Foto: Jens Wursthorn

Für diese Übung schlüpfte Philippe de Surmont in die Rolle der Führungsgruppe. Im Ernstfall würde zusätzlich die Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt. Hiermit kann man auch das Umfeld erkunden, was ganz wichtig für die Strategie der Brandbekämpfung ist. Wo sind Wege, die als natürliche Schneisen dienen können? Auf der Baar und im Schwarzwald gibt es, anders als in Brandenburg mit 70 Prozent Kieferwald, keine starken Wipfelfeuer, sondern durch Mischwald in der Regel Bodenfeuer. „Das Problem ist: In unserer Gegend geht es nicht in die Höhe“, sagt Kommandant Gerd Wimmer, „ich habe Angst, dass es in die Tiefe geht. Wir befinden uns in einem Hochmoorgebiet, da brennt es im Unterholz.“ Dabei spreche man oft nur von Waldbrand, das Risiko eines Vegetationsbrands auf trockenen Feldern werde oft außer Acht gelassen.

Dreierteams gehen gezielt gegen die Flammen vor

Im Normalfall steht der Feuerwehr am Anfang zu wenig Wasser zur Verfügung. Das sollen neue Löschtechniken wettmachen. „Wenn man es gezielt einsetzt, kann man mit sehr wenig Wasser klarkommen“, sagt Wimmer. Mehrere Dreierteams dringen in einen betroffenen Bereich ein. Der erste Feuerwehrmann eines Dreierteams ist mit einem Laubbläser ausgestattet und bläst die Flammen dorthin, wo es schon gebrannt hat. Der zweite Kamerad streicht das Feuer mit einer Feuerpatsche aus. Der dritte ist mit einem Schlauch-Löschrucksack ausgestattet, der mit bis zu 22 Litern Wasser gefüllt ist, und pumpt gezielt Wasser auf Glutnester. Danach werden zunächst D-Rohre mit wenig Wasserverbrauch eingesetzt. So können Bodenfeuer in der Regel schnell gelöscht werden.

Aufbau der schnellen Wasserversorgung wichtig

Man gewinnt Zeit, um eine unabhängige Wasserversorgung aufzubauen. Natürlich muss das Ganze später nachhaltig durchwässert werden. Die einzelnen Teams sichern sich gegenseitig ab. Bei Feuer größeren Ausmaßes braucht es auch mehr Wasserkapazitäten. Da können Faltbehälter helfen, die im Pendelverkehr mit wasserführenden Fahrzeugen oder mit dem Hubschrauber nachgefüllt werden.

„Der Aufbau der Logistik für die Wasserversorgung muss im Vorfeld parallel laufen. Gleichzeitig muss man schauen, dass immer genügend ausgeruhtes Personal zur Verfügung steht. Das ist wie Schachspielen.

Nur mit der richtigen Strategie ist man erfolgreich. Und wenig ist oftmals mehr“, fasst Gerd Wimmer das Vorgehen zusammen.

Alarmkette

Waldbrände

werden in der Regel über das Handy gemeldet. Über die Leitstelle werden die Abteilungen alarmiert. Eine spezifische Waldkarte hat die Feuerwehr nicht. Im Fahrzeug ist ein Navigationsgerät, in das Kameraden GPS-Daten eingeben können. Die Leitstelle kann im Notfall auch das Handy des Alarmierenden orten. Ferner hat ganz Baden-Württemberg forstliche Rettungspunkte für den Rettungsdienst eingerichtet, als virtuelle Punkte oder Tafeln im Wald, um Unfallorte aufzufinden. Bei größeren Dimensionen arbeiten Landkreise zusammen. Um zusätzliche Wasserreserven zu mobilisieren, werden Hochbehälter angezapft. Ansonsten gibt es die Vereinbarung mit einigen Landwirten über die Bereitstellung großer Güllefässer für Löschwassertransport.