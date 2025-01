Feuerwehr Dobel: Dringender Handlungsbedarf beim Gerätehaus

1 Die für langjährigen Feuerwehrdienst geehrten Kameraden Dennis Fischer, Robert Haeger und Patrick Friedrich (Dritter bis Fünfter von links), flankiert von den Kommandanten-Stellvertretern Alexander Lutz und Andreas Stängle (von links), sowie von rechts Bürgermeister Christoph Schaack, Tido Lüdtke, stellvertretender Kreisbrandmeister, Joachim Theurer für den Kreisfeuerwehrverband sowie dem Dobler Kommandanten Sven Schatz. Foto: Gegenheimer

Versammlung der Dobler Feuerwehr: Es werden 777 Einsatzstunden bei 36 Einsätzen registriert. Jugendleiter legt beeindruckende Bilanz vor.









Link kopiert



Dass das Feuerwehr-Führungstrio in Dobel nicht nur untereinander bestens harmoniert, sondern auch hohe Anerkennung bei der Mannschaft genießt, dafür gab es bei der Jahresversammlung am Samstag die Bestätigung: Mit jeweils mindestens 40 von 43 möglichen Stimmen wurden Kommandant Sven Schatz, Andreas Stängle als erster Stellvertreter und Alexander Lutz als zweiter Stellvertreter für weitere fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt.