Feuerwehr Dettingen: Mehr Mitglieder und neue Zukunftsaufgaben

Ein ruhiges Einsatzjahr, engagierte Feuerwehrleute und wichtige Neuerungen prägten die Hauptversammlung der Dettinger Abteilungswehr.
Bei der Hauptversammlung der Abteilungswehr Dettingen im Unterrichtsraum in der Schlossscheuer konnte Abteilungskommandant Frank Heinrich- Zeller von einem ruhigen Jahr berichten. Drei umgestürzte Bäume galt es von der Straße zu beseitigen. Zu einem Kaminbrand und Grüngutbrand wurde die Wehr gerufen. Auch zu einem vermeintlichen Brand rückte die Feuerwehr aus. Eine Ölspur galt es noch zu beseitigen und die Dettinger Spezialgruppe für einfaches Retten aus Höhen und Tiefen (ERHT) wurde zum Dachstuhlbrand in Rexingen nachalarmiert.