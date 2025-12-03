Feuerwehr Dettingen: Mehr Mitglieder und neue Zukunftsaufgaben

Bei der Hauptversammlung der Abteilungswehr Dettingen im Unterrichtsraum in der Schlossscheuer konnte Abteilungskommandant Frank Heinrich- Zeller von einem ruhigen Jahr berichten. Drei umgestürzte Bäume galt es von der Straße zu beseitigen. Zu einem Kaminbrand und Grüngutbrand wurde die Wehr gerufen. Auch zu einem vermeintlichen Brand rückte die Feuerwehr aus. Eine Ölspur galt es noch zu beseitigen und die Dettinger Spezialgruppe für einfaches Retten aus Höhen und Tiefen (ERHT) wurde zum Dachstuhlbrand in Rexingen nachalarmiert.

Aktuell hat die Wehr 37 Aktive, darunter sind fünf Frauen, neun Männer in der Alterswehr, acht Jugendliche, darunter ein Mädchen in der Jugendwehr. Somit konnte Heinrich- Zeller einen Zuwachs von zwei Mitgliedern gegenüber dem vergangenen Jahr verzeichnen. 165 Einsatzstunden hat die Truppe geleistet.

735 Übungsstunden

Damit im Ernstfall alles wie am Schnürchen läuft, absolvierte die Einsatzabteilung bei den 20 Übungen insgesamt 735 Übungsstunden. Neben den Übungen besuchten die Aktiven etliche Lehrgänge. Darunter waren vom Jugendleiterkurs über Gruppenführerlehrgang auch ein Sprechfunklehrgang und ein Atemschutzlehrgang. Neben dem Feuerwehrdienst hat die Wehr auch eine Hockete abgehalten und im Kindergarten und in der Grundschule eine Brandschutzfrüherziehung organisiert.

Der Jahresausflug führte dieses Mal nach Hausach zur Sägewerkbesichtigung und nach Gutach zu den Vogtsbauernhöfen.

Sirenen werden installiert

Bürgermeister Ralph Zimmermann dankte der Wehr für die geleistete Arbeit und im Besonderen für den Einsatz beim Wohnhausbrand in Rexingen. Für den Bevölkerungsschutz, so Zimmermann, würden wieder die Sirenen installiert werden und die Feuerwehr werde hier in Zukunft auch Zusatzaufgaben übernehmen. Sein Appell für die Zukunft an die Wehr ist „macht genauso weiter “.

Die Beförderungen nahm der stellvertretende Gesamtstadtkommandant Wilhelm Knödler vor. Er kündigte auch an, dass der Digitalfunk bei der Wehr im nächsten Jahr installiert werde. Weiter erhalten die Horber Wehren neue Einsatzkleidung.

Seine letzten Ehrungen durfte der scheidende Kreisbrandmeister Frank Jahraus vornehmen. Er ist von der Dettinger Wehr mit seiner Jugendabteilung sehr begeistert, besonders weil ein Jugendschriftführer den Bericht der Jugendwehr vorträgt und der Schriftführer noch von Hand alles Ereignisse in sein Schriftführerbuch schreibt.

Die erste Übung im neuen Jahr findet am 10. Januar statt, die Hauptübung am 27. Juni 2026. 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Dettingen wird am 18. Juli 2026 gefeiert.

Personalien

Ehrungen

Für 15 Jahre wurde Tanja Zeller mit dem Feuerwehr- Ehrenzeichen in Bronze und für 25 Jahre Annika David mit dem Silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Beförderungen

Zum Feuerwehrmann: Maximilian Ettwein; zum Hauptfeuerwehrmann: Peter Nolte; zum Oberlöschmeister: Marco Renner