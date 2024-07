Feuerwehr: Das kann das neue System der Feuerwehren im Kreis

1 Auf dem Alarmmonitor von „Alamos“ sind im Ernstfall alle wichtigen Informationen zum Einsatz in Echtzeit verfügbar. Unser Foto zeigt (von links) Felix Kramer, den Sachbearbeiter Ausbildung im Bereich Brandschutz, sowie Olaf Braun, den Administrator ILS für den Brand- und Katastrophenschutz, vor dem Alarmmonitor. Foto: Landkreis Rottweil

„Alamos“ liefert im Ernstfall alle wichtigen Informationen in Echtzeit: via Software, App und Alarmmonitoren.









Beim Einsatz sind für die Feuerwehr Informationen in Echtzeit eine wirkungsvolle Unterstützung. Welche Feuerwehrleute können nachrücken, wo befindet sich der nächste Hydrant, wann kommt das nächste Löschfahrzeug an der Einsatzstelle an? Mit der Software „Alamos“ sind die Antworten auf all diese Fragen möglich – der Landkreis Rottweil hat jetzt die Grundlage geschaffen, das System kreisweit einsetzen zu können.