1 Der Brand in der Innenstadt ging glimpflich aus – trotzdem waren vorsichtshalber viele Feuerwehrkräfte vor Ort. Foto: Rousek

Bricht in der Innenstadt ein Feuer aus, ist die Feuerwehr in höchster Alarmbereitschaft – wie jüngst bei einem Kleinbrand deutlich wurde. Doch wie ist wird generell entschieden, wie viele Einsatzkräfte wann ausrücken? Stadtbrandmeister Marcus Frank erzählt.









Vor einem Monat brach in einem Gebäude hinter dem Schnaufer-Haus mitten in der Innenstadt ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte mit 36 Mann an – um vor Ort festzustellen, dass kein Fachwerkhaus betroffen und der Brand schon weitestgehend gelöscht war.