1 An die 100 Feuerwehrangehörige kamen zur Gemeinderatssitzung, bei der die Entpflichtung des Noch-Hauptkommandanten Ilija Pilic zum 30. April vom Gemeinderat bestätigt wurde. Die Wehr fürchtet ohne Pilic um ihre Leistungsfähigkeit. Foto: Dick

Dass sich die Wogen nach der Entpflichtung Ilija Pilics glätten, scheint noch nicht in Sicht. Die Burladinger Feuerwehr hat ein Statement auf Facebok in der Sache veröffentlicht. Die Kommentare dazu deuten jedoch an, dass das Tagesgeschäft auch personenunabhängig bewältigt werden kann.















Burladingen - Nach der Entpflichtung von Hauptkommandant Ilija Pilic durch den Gemeinderat am Donnerstag geht es in der Sache weiter hoch her. Die Burladinger Wehr nimmt auf Facebook Stellung zur Entpflichtung und schreibt unter anderem, dass dadurch die "Leistungsfähigkeit der Wehr Schaden nehmen könnte".

Weiter heißt es, dass dem Gemeinderat zuvor vom Feuerwehrausschuss vorgeschlagen worden sei, es Pilic zu ermöglichen, seine verbleibende Amtszeit in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Feuerwehrausschuss zu Ende zu bringen. Dadurch sei gewährleistet, dass eine geordnete Übergabe der Amtsgeschäfte an einen möglichen Nachfolger erfolgen könne und betreffende Personen in die Abläufe eingelernt und integriert werden. Ilija Pilic habe in diesem Zug Bereitschaft signalisiert, den Weg mitzugehen.

Von Seiten des Gemeinderats und der Stadtverwaltung sei diese Bereitschaft offenkundig nicht vorhanden gewesen. Man "hat trotz des Wissens (dass die Leistungsfähigkeit der Wehr Schaden nehmen könnte) für eine Entpflichtung von Herrn Pilic gestimmt". Die Wehr könne diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Was sind die Aufgaben eines Gesamtkommandanten?

Da stellt sich für den Außenstehenden die Frage: Was sind die Aufgaben eines Gesamtkommandanten, und weshalb ist die Wehr ohne Pilic angeblich so schlecht aufgestellt?

Aus Feuerwehrkreisen ist zu erfahren, was die besonderen Aufgaben eines Haupt- oder Gesamtkommandanten sind: Der Gesamtkommandant ist im Grunde für alle Belange verantwortlich – wie aber auch seine Stellvertreter. Das kann bei einem Brand sein – sollte der Hauptkommandant oder dessen Stellvertretung dann ebenfalls vor Ort sein. Denn jede Abteilung hat ja auch einen örtlichen Kommandanten. Dass der Hauptkommandant mit anwesend ist, ist jedoch nicht in jedem Fall nötig, "sogar ein Zugführer kann theoretisch einen Einsatz leiten", heißt es. Je größer die Gefahr aber, umso größer die Truppe vor Ort – und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Gesamtkommandant dabei ist.

Verantwortung fürs Budget

Verantwortlich sei ein Hauptkommandant zudem für alle organisatorischen Aufgaben. Ein Beispiel: die Hygienemaßnahmen unter Corona-Bedingungen, damit die Wehr einsatzfähig bleiben kann. "Solche Aufgaben werden aber üblicherweise vom Hauptkommandanten an seine Stellvertreter delegiert", heißt es weiter.

Zudem sei ein Hauptkommandant in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung für das Feuerwehrbudget verantwortlich. Am über Jahre maßlos überzogenen Grundbudget (400 000 Euro zwischen 2018 und 2021) hatte sich der Konflikt entzündet, in dem Pilic laut Gemeinderat nie Einsicht gezeigt hatte, und zu dem auch nie öffentlich Stellung nehmen wollte.

Ist der Stellvertreter nicht ebenso qualifiziert?

Weiter stellt sich die Frage: Hat Pilic denn nicht auch einen Stellvertreter, der ebenso qualifiziert sein muss wie er selbst? Üblicherweise übernimmt bei Ausscheiden des Kommandanten dessen Stellvertreter. Der erste stellvertretende Gesamtkommandant in Burladingen heißt Michael Schuler. Dieser war trotz mehrmaliger Versuche am Sonntag für die Redaktion telefonisch nicht zu erreichen.

Dennoch geben die Kommentare der Feuerwehr Burladingen unter der angesprochenen Stellungnahme auf Facebook in gewisser Hinsicht Antwort. Dort heißt es nämlich unter anderem: "Das Tagesgeschäft kann sicherlich personenunabhängig bewältigt werden. Das Feuerwehrwesen und die Führung einer Feuerwehr ist allerdings in vielerlei Hinsicht deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick für Außenstehende scheinen mag." Nicht ohne Grund biete die Landesfeuerwehrschule einen mehrtägigen Lehrgang für Feuerwehrkommandanten an.

Tagesgeschäft kann personenunabhängig bewältigt werden

Weiter wird argumentiert: "Abgesehen davon handelt es sich bei unserem Kommandanten um jemanden, der sich in jeder freie Minute in den Dienst der Feuerwehr stellt. Dies ist den meisten Personen schon allein aufgrund ihrer Lebensumstände nicht möglich, auch wenn sie fachlich sicherlich in der Lage dazu wären."

Zeit für einen Neubeginn

Da die Bürger offensichtlich weiterhin bei der Burladinger Wehr in guten Händen sind, stellt sich dem Außenstehenden noch die Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, mit Stadt und Gemeinderat einen Neubeginn zu starten.