Beim Eintreffen der Einsatzkräfte loderten bereits Flammen aus dem Gebäude in der „Hohen Wacht“ und drohten, weiter um sich zu greifen.
Als der Löschzug der Feuerwehr Burladingen (Zollernalbkreis) kurz nach der Alarmierung um 7.08 Uhr am Samstagmorgen, 28. März, in der Straße „Hohe Wacht“ eintraf, hatte ein Garagenbrand bereits auf das direkt angebaute Wohnhaus übergegriffen. Von außen sah man dichten Qualm und Flammen aus dem Dach der Garage dringen, aus dem Obergeschoss des Wohnhauses stieg ebenfalls Rauch, Feuer war dort zunächst nicht erkennbar, doch wie sich herausstellte, hatten die Flammen im Inneren bereits übergegriffen.