Beim Eintreffen der Einsatzkräfte loderten bereits Flammen aus dem Gebäude in der „Hohen Wacht“ und drohten, weiter um sich zu greifen.

Als der Löschzug der Feuerwehr Burladingen (Zollernalbkreis) kurz nach der Alarmierung um 7.08 Uhr am Samstagmorgen, 28. März, in der Straße „Hohe Wacht“ eintraf, hatte ein Garagenbrand bereits auf das direkt angebaute Wohnhaus übergegriffen. Von außen sah man dichten Qualm und Flammen aus dem Dach der Garage dringen, aus dem Obergeschoss des Wohnhauses stieg ebenfalls Rauch, Feuer war dort zunächst nicht erkennbar, doch wie sich herausstellte, hatten die Flammen im Inneren bereits übergegriffen.

Außerhalb setzte man zwei Strahlrohre ein, im Gebäude ging zunächst ein Atemschutztrupp der Abteilung Burladingen gegen den Brand vor, dann ein zweiter der Abteilung Ringingen, jeweils mit einem Strahlrohr bewaffnet.

Die Rettungskräfte brachten die äußerst kritische Lage schnell unter Kontrolle. Im Anschluss deckten Wehrleute mithilfe der Drehleiter einen Teil des Daches ab, um zu sehen, ob sich der Brand in der Verschalung weiter ausgebreitet hatte und an anderer Stelle nochmals aufzulodern drohte. Nachdem erkennbar keine weitere Gefahr bestand, sicherten die Helfer die zerstörten, offenstehenden Teile des Daches mit Planen gegen die Witterung.

Feuerwehr Burladingen

Verletzt wurde niemand. Als das Feuer ausbrach, hatte sich nur ein Mitglied einer mehrköpfigen Familie in dem Gebäude aufgehalten. Erd- und Untergeschoss des Hauses sind weiter bewohnbar. Das Obergeschoss wurde zwar in Mitleidenschaft gezogen, war aber nicht ausgebaut und stand leer. „Vielleicht ein Glück, andernfalls hätten die Flammen stärker und schneller um sich greifen können“, urteilte Stadtbrandmeister Manuel Kehrer, der den Einsatz leitete.

Das Bild, das sich den Einsatzkräften beim Eintreffen am Brandort bot. Foto: Matthias Badura

Ausgerückt waren insgesamt 40 Kräfte der Feuerwehr; an Fahrzeugen aus Burladingen die Drehleiter, ein Löschwagen, der Leitwagen der Lenkungsgruppe und das Tanklöschfahrzeug der Abteilung Ringingen. Ebenfalls vor Ort: DRK, Polizei und Kreisbrandmeister Sven Röger. Weiterhin hatte man die Abteilung Hörschwag zur Verstärkung gerufen. Sie übernahm die Wachbereitschaft im Burladinger Feuerwehrhaus.

Ergebnis der Polizei steht noch aus

Der Schaden an dem Wohnhaus wurde einer ersten ungefähren Einschätzung nach auf „100.000 bis 150.000 Euro“ taxiert. Die Brandursache könnte glühende Asche gewesen sein. Das Ergebnis der polizeilichen Untersuchungen steht allerdings noch aus.