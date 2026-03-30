Feuerwehr Burladingen: Feuerwehrjugend feiert 40-jähriges Bestehen

Die Kreisjugend tagte in Burladingen: Die Feuerwehrjugend der Fehlastadt feiert im Juni 2026 ihr 40-jähriges Bestehen und lässt sich ein spannendes Programm dafür einfallen.

Großer Auflauf in Burladingen: Kreisjugendwartin Monja Haas begrüßte die zahlreichen Gäste im voll besetzten Lehrsaal des Burladinger Feuerwehrhauses. Dazu zählten unter anderem Katja Miller, Dezernentin des Landratsamts für das Dezernat Gesundheit und Lebensraum, Kreisbrandmeister Sven Röger, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Stefan Jetter, Bürgermeister Davide Licht sowie Feuerwehrkommandant Manuel Kehrer.​

Gemeinsam mit ihren Ausschusskollegen Benita Riedlinger und Markus Stehle blickte die Kreisjugendwartin auf das vergangene Jahr zurück. Das Jahr 2025 der Kreisjugendfeuerwehr begann mit dem ersten Austauschtreffen der Kindergruppenbetreuerinnen und -betreuer in Schömberg. Das Treffen bot Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen für die Arbeit mit den jüngsten Feuerwehrmitgliedern mitzunehmen.​

Fachgebietsleiterin Anita Lotzer hatte bei der Stiftung Mensch einen Antrag auf eine Spende für die Konzeption und Produktion eines Heftes beziehungsweise einer Arbeitshilfe zur Brandschutzerziehung gestellt. Gemeinsam mit Monja Haas durfte sie eine Spende in Höhe von 2000 Euro entgegennehmen.​

Seminare und Turniere​

Im Landkreis Reutlingen fand ein Seminar „Hinschauen und Handeln – Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“ statt. Das Kreisjugendfeuerwehr-Fußballturnier in Winterlingen gewann die Jugendfeuerwehr Dautmergen vor Schömberg und Rosenfeld. Als „absoluten Höhepunkt“ bezeichnete Monja Haas das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager im Sommer in Geislingen. Drei Tage lang standen Spaß, Gemeinschaft, Action und unvergessliche Momente für die Jugendlichen im Mittelpunkt. ​

Bei der Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Steinen (Lörrach) wurden Timo Kraft zum neuen Landesjugendleiter und Daniel Maier zu seinem Stellvertreter gewählt.​

Ende September war der Zollernalbkreis Gastgeber für die Delegierten des Landesfeuerwehrverbandes. Im Oktober fand in Bruchsal das zweite Kreisjugendfeuerwehrwart-Seminar statt. Zudem gab es einen Kinder- und Jugendgruppenleiterlehrgang. Ende Oktober stand der Besuch des Jugendforums bei der Bundespolizei auf dem Programm. Im November fand schließlich noch die Kinder- und Jugendgruppenleiter-Dienstbesprechung in Haigerloch statt.

Licht leitete die einstimmige Entlastung ein​

Matthias Gsell, Fachgebietsleiter Ausbildung, erinnerte an den Jugendgruppenleiterlehrgang im Oktober mit 22 Jugendgruppenleitern aus fünf Feuerwehren im Zollernalbkreis in den Jugendherbergen Sigmaringen und Rottweil. Es folgen die Berichte der Fachgebiete Jugendflamme Fabian Schüehle, Jugendforum Fynn Schreiber, Hans Mayer und Stefanie Bukenberger sowie Kindergruppen Benita Riedlinger. Letztere erinnerte an den Besuch der Kindergruppen des Zollernalbkreises beim Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Geislingen. Weitere Berichte gab es von den Fachgruppen Brandschutzerziehung (Anita Lotzer), Wettbewerbe (Maximilian Deines) und Öffentlichkeitsarbeit (Karl Nele). Dem positiven Kassenbericht von Bianca Schuler folgten die Berichte der Kassenprüfer. Bürgermeister Davide Licht leitete die einstimmige Entlastung ein. Anschließend wurde Julian Reuter von der Feuerwehr Meßstetten zum Nachfolger von Kassenprüfer Adrian Lerner gewählt.​

Ausblick auf das Jahr 2026​

Nach weiteren Grußworten gab es einen Ausblick auf das Jahr 2026. Besonders im Fokus steht das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Burladingen vom 26. bis 28. Juni 2026. Es findet anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Burladinger Jugendfeuerwehr statt. Geplant sind Leistungswettbewerbe, ein Festakt, ein Gottesdienst mit Weihe von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen sowie eine Olympiade der Kinderfeuerwehr.

Zum 31. Dezember 2025 verzeichneten die Jugendfeuerwehren und Kindergruppen im Zollernalbkreis insgesamt 1010 Kinder und Jugendliche, die von 391 Kameradinnen und Kameraden betreut werden. Davon entfallen 689 Jugendliche auf die Jugendfeuerwehren, 321 Kinder sind in den Kindergruppen aktiv.​​