Feuerwehr Burladingen: Feuerwehrjugend feiert 40-jähriges Bestehen

Die Kreisjugend tagte in Burladingen: Die Feuerwehrjugend der Fehlastadt feiert im Juni 2026 ihr 40-jähriges Bestehen und lässt sich ein spannendes Programm dafür einfallen.
Großer Auflauf in Burladingen: Kreisjugendwartin Monja Haas begrüßte die zahlreichen Gäste im voll besetzten Lehrsaal des Burladinger Feuerwehrhauses. Dazu zählten unter anderem Katja Miller, Dezernentin des Landratsamts für das Dezernat Gesundheit und Lebensraum, Kreisbrandmeister Sven Röger, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Stefan Jetter, Bürgermeister Davide Licht sowie Feuerwehrkommandant Manuel Kehrer.