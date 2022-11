4 Zahlreiche Feuerwehrangehörige werden für 50 und 60 Jahre geehrt. Foto: Pfister

Beim Ehrungsabend der Burladinger Feuerwehr sind langjährige Aktive für 40, 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden.















Burladingen - Beim Ehrungsabend am Samstag im Feuerwehrhaus Burladingen sind Aktive für 40, 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt und mit Ehrenmedaillen in Bronze, Silber und Gold der Stadt ausgezeichnet wurden.

Als eine seiner ersten Amtshandlungen als Feuerwehrkommandant begrüßte Manuel Kehrer Bürgermeister Davide Licht, den Obmann der Altersabteilung Johann Pfister, den Kreisverbandsvorsitzenden Stefan Jetter sowie seine Stellvertreter Martin Hofmeier und Markus Arnold. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Musikschule von Valentin Hude und Nicole Mauz.

Respekt für selbstlosen Einsatz

Im Anschluss an das Totengedenken zollte Kehrer all jenen Respekt, die über Jahrzehnte hinweg selbstlos unter Einsatz ihres Lebens den Menschen in Notlagen geholfen und Leben gerettet haben. "Das alles mit einfachsten Mitteln, und früher mit Einsatzkleidung, die kaum bis keine Schutzwirkung bieten konnte." Die Bereitschaft, die Risiken des Feuerwehrdiensts mitzutragen und einen wichtigen Beitrag zum System der Freiwilligen Feuerwehr zu leisten, könne nicht hoch genug geschätzt werden. Er erwähnte auch kameradschaftliche Veranstaltungen und so manche spitzbübische Aktion.

Ausdruck der Hochachtung

Der Kreisverbandsvorsitzende Stefan Jetter stellte fest: "Ihr seid das, was die Gesellschaft zusammenhält." Davide Licht nannte den Abend einen besonderen Ausdruck der Hochachtung und Wertschätzung den Feuerwehrkameraden gegenüber, die durch ihre Treue zur Wehr eine verdiente Ehrung erfahren sollen. Kritik übte er an den Gaffern, die gerne ein Selfie mit Opfer und Feuerwehrmann hätten, oder an jene, die ihre Helfer anpöbelten und angingen. Nach den Ehrungen waren die Anwesenden zum Büfett eingeladen.

Ehrungen

40 Jahre: Burladingen: Thomas Ahlinger, Dietmar Wolfer und Jürgen Dehmer. Gauselfingen: Franz Kerschbaumsteiner und Adalbert Kanz. Hausen: Günter Nerz und Ralf Riehle. Hörschwag: Bernd Heinzelmann und Hans-Joachim Hummel. Killer: Bernd Förnbacher und Gerd Schäfer. Ringingen: Josef Hipp, Hans Maier sowie Karl-Josef Rach. Altersabteilung Salmendingen: Erich Baur und Thomas Straubinger. Einsatzabteilung Salmendingen: Erhard Maichle und Heinrich Ott. Altersabteilung Stetten: Franz-Anton Schäfer. Einsatzabteilung Stetten: Karl-Heinz Locher, Peter Riedinger und Erwin Schäfer.

50 Jahre: Altersabteilung Burladingen: Eduard Pfister. Altersabteilung Stetten: Leopold Acker.

60 Jahre: Altersabteilung Burladingen: Walter Scheu. Altersabteilung Hörschwag: Karl-Franz Heinzelmann und Josef Heinzelmann. Altersabteilung Killer: Norbert Simmendinger. Altersabteilung Salmendingen: Erwin Henkel, Bernhard Maichle und Matthäus Ott. Altersabteilung Starzeln: Erich Freudenmann und Franz Unmuth.

70 Jahre: Altersabteilung Hörschwag: Johann Heinzelmann