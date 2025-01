So verabschiedet sich Sascha Eichkorn

1 Sascha Eichkorn (rechts) verabschiedet sich als Kommandant. Das Bild zeigt (von links) Bürgermeister Michael Schmitt, Sebastian Metzler, neuer stellvertretender Kommandant, Thomas Weißhaar, neuer Kommandant, sowie Sascha Eichkorn. Foto: Hella Schimkat ​

Die Hauptversammlung der Feuerwehr Brigachtal wurde zu einem einschneidenden Abend: Sascha Eichkorn verabschiedete sich ein Jahr vor seinem ursprünglich geplanten Abschied als Kommandant von seinen ihm liebgewordenen Kameraden.









In einer bewegenden Ansprache begann er mit dem organisatorischen Teil, gefolgt von einem Rückblick auf seine lange Zeit als Kommandant und einer eindringlichen Bitte auf das, was ihm für die Zukunft der Wehr am Herzen liegt.