Eine neue Tragkraftspritze nahm Bürgermeister Micha Bächle gemeinsam mit Gesamtkommandant Christoph Barth und einer Abordnung des Feuerwehrausschusses als Spende der Versicherungsgruppe BGV Badische Versicherungen entgegen. Übergeben wurde diese von Philipp Lechner, Vorstandsmitglied des BGV, wie die Stadtverwaltung Bräunlingen mitteilt.

Die Versicherungsgruppe BGV Badische Versicherung spendete die Tragkraftspritze im Rahmen ihres Engagements zur aktiven Schadensverhütung an die Feuerwehr der Stadt Bräunlingen. Sie ist bereits die zweite Spende dieser Art, welche die Feuerwehr von der BGV erhielt.

Eine erste ging bereits vor einigen Jahren an die Feuerwehr nach Waldhausen. Bürgermeister Micha Bächle zeigte sich bei der Spendenübergabe erfreut und sprach seinen Dank aus. Gleichzeitig lobte er den Einsatz und das Engagement der Feuerwehr Bräunlingen. „Die neue Pumpe bereichert die Ausstattung der Feuerwehr in unserer Kernstadt und ist wichtig für eine erfolgreiche Schadensbekämpfung“, so Bächle.

Spende würdigt Arbeit der Feuerwehren

Der BGV würdigt mit der Spende die Arbeit der Feuerwehren und leistet einen Beitrag zur Schadensverhütung. „Es ist uns ein großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen“, sagte Philipp Lechner. Auch er dankte den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit: „Es ist ein großes Glück, dass es in Baden solch engagierte und gut ausgebildete Rettungsexperten gibt, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen.“

Auch Gesamtkommandant Christoph Barth bedankte sich für die großzügige Spende. Die neue Spritze werde überwiegend an schlecht zugänglichen offenen Gewässern oder als Zwischenpumpe zum Einsatz kommen. Dabei wird das Gerät mit einem Gewicht von 166 Kilogramm von vier Personen an den Einsatzort getragen und kann dort mit einer Förderleistung von 1500 Litern pro Minute bei einem Druck von zehn Bar das Wasser transportieren.

Aktive Schadensverhütung beim BGV

Unterstützung

Im Rahmen der aktiven Schadensverhütung unterstützt der BGV die Arbeit der Feuerwehren in Baden jährlich mit bis zu 600 000 Euro. Seit 2009 ist auch das BGV-Brandschutzmobil im Einsatz. Mit Live-Vorführungen, Filmen und Schaubildern informiert das BGV-Brandschutzmobil die Besucher über Brandgefahren im Haushalt. Interessierte Vereine und Institutionen können das Brandschutzmobil gegen eine geringe Aufwandsentschädigung mieten. Wichtiger Teil der aktiven Schadensverhütung ist darüber hinaus die intensive Informations- und Aufklärungsarbeit. Ein Beispiel dafür ist die BGV-Brandschutzbroschüre, die in elf Sprachen erschienen ist.