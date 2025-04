1 Die Führungsmannschaft der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern mit Kreisbrandmeister Philipp Glunz (links), Kommandant Simon Vetter (Elfter von links) und Bürgermeister Peter Schuster (Dreizehnter von links). Foto: Hölsch

In der Mitgliederversammlung der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern sprach Kommandant Simon Vetter von einem erfreulichen und beachtlichen Zuwachs in der Kinder- und in der Jugendwehr.









Derzeit sind es 55 aktive Feuerwehrangehörige, davon zwei Frauen. 18 Mann zählt die Alterswehr, bei der Jugendfeuerwehr gibt es nun mittlerweile 25 Jugendliche und in der Kinderfeuerwehr 17 Kinder. „Sollte sich dieser Trend so stetig fortsetzen, so bräuchten wir uns um den Nachwuchs keine Sorgen machen.“