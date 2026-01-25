Feuerwehr Bitz: Feuerwehr wählt neuen Kommandanten

Die Freiwillige Feuerwehr Bitz wählt in ihrer Hauptversammlung am kommenden Freitag, 30. Januar, einen neuen Kommandanten. Holger Sielski gibt sein Amt nach 25 Jahren ab.

Im Zuge der Wahlen wird neben einem neuen Kommandanten und dessen Stellvertreter erstmals auch ein zweiter Stellvertreter gewählt. Dieser Wunsch wurde aus den Reihen der Feuerwehr geäußert; der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung diesbezüglich einer Änderung der Feuerwehrsatzung zugestimmt.​

Der Feuerwehrausschuss hat den Antrag für einen zweiten Stellvertreter bereits in seiner Sitzung am 2. September 2025 verabschiedet. Ziel der Änderung sei es, die Aufgaben innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr künftig breiter zu verteilen, um die Verantwortlichkeiten besser zu strukturieren.

Nach der derzeit gültigen Satzung erhält ein stellvertretender Kommandant eine jährliche Entschädigung in Höhe von 200 Euro, wie Bürgermeisterin Raphaela Gonser in der Sitzung erläuterte. Gemeinderat Björn Schiefer merkte an, ob 200 Euro jährlich für das Amt eines stellvertretenden Kommandanten noch zeitgemäß seien. Er regte an, die Höhe der Entschädigung zu prüfen. Insbesondere, weil das Amt eines stellvertretenden Kommandanten eine hohe Verantwortung mit sich bringe.

Bürgermeisterin Gonser erklärte darauf, den Vorschlag verwaltungsintern zu prüfen. Unter anderem müsse ein Vergleich mit der Entschädigung von stellvertretenden Kommandanten in vergleichbaren Kommunen gezogen werden. Nach Abschluss dieser Prüfung wolle man wieder auf den Gemeinderat zukommen.