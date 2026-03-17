Feuerwehr Bisingen: Tag und Nacht verlässlicher Einsatz

Abteilung Bisingen musste im vergangenen Jahr zu 62 Einsätzen ausrücken: zu Bränden, technischen Hilfeleistungen und Umwelteinsätzen. Wahlen und Ehrungen standen an.

Die Feuerwehr Bisingen bleibt auch weiterhin ein Garant für Sicherheit und Engagement in der Gemeinde – das wurde bei der Hauptversammlung im Gerätehaus deutlich. Abteilungskommandant Steffen Schmidt eröffnete die Versammlung und gedachte zunächst der verstorbenen Mitglieder. In seinem Jahresbericht informierte er ausführlich über Einsätze, Personalstand, Ausbildungsstand und Investitionen.​

Einsätze und Personal ​Insgesamt 62 Einsätze mit nahezu 2500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden leisteten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr. Davon entfielen 35 Einsätze auf Brände, 15 auf technische Hilfeleistungen – vor allem Türöffnungen – und zwölf auf Umwelteinsätze. Die Einsatzzahlen sind seit zwei Jahren leicht rückläufig. Besonders gefordert waren die Kräfte beim Großbrand in Wessingen im Herbst, der als „Brand des Jahres“ in Erinnerung bleibt.​

Der Personalstand der aktiven Wehr umfasst aktuell 66 Mitglieder – ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen 13 Kameraden in der Seniorenabteilung. Die Übungsbeteiligung ist hoch: 24 Feuerwehrleute besuchten alle Proben und wurden dafür mit Gutscheinen belohnt.​

Ausstattung und Investitionen​ Sowohl Fahrzeugpark als auch Ausrüstung befinden sich laut Schmidt in einwandfreiem Zustand, dennoch wird fortlaufend in Ersatz und Modernisierung investiert. Für 2026 sind weitere Schulungen sowie Ersatzbeschaffungen für ältere Einsatzfahrzeuge geplant. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera und die Umstellung auf den neuen Einsatzstellenfunk stehen auf der Agenda.​

Finanzen und Verwaltung

​Finanzwart Christian Schmidt berichtete über die Kassenlage und ein Defizit, dessen Ursachen transparent dargelegt wurden. Die Kassenprüfer Cedric Schulz und Alexander Mayer bescheinigten eine einwandfreie Buchführung. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.​

Wertschätzung und Ehrungen

​Bürgermeister Roman Waizenegger würdigte in seinem Grußwort die engagierte Arbeit der Wehr und betonte die Bedeutung der Feuerwehrbedarfsplanung für künftige Investitionen. Kommandant Marc Mayer lobte die gute Aufstellung der Wehr, insbesondere im Bereich Atemschutz, und blickte optimistisch in die Zukunft.​

Wahlen und Abschied

​Als neue Beisitzer im Ausschuss wurden Hans-Georg Buckenmaier, Harald Flieg, Daniel Jetter und Matthias Thomann gewählt. Die Kassenprüfung übernehmen weiterhin Alexander Mayer und Cedric Schulz. Für ihre langjährige Arbeit wurde Bernd Seibold (Ausschuss) und Marcel Mayer (Gerätewart-Team) gedankt. Beide scheiden als Amtsträger aus.​

Ehrungen

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt​: für 50 Jahre Werner Braun, Dieter Fecker, Richard Wagner, Jörg Wahl; für 45 Jahre Uwe Beck; für 30 Jahre Sabrina Fecker; für 25 Jahre Daniel Eisenhardt, Sebastian Weller; für 20 Jahre Roman Bär-Ade und für 15 Jahre Nadine Beck, Fabian Fecker