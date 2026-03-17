Feuerwehr Bisingen: Tag und Nacht verlässlicher Einsatz

Abteilung Bisingen musste im vergangenen Jahr zu 62 Einsätzen ausrücken: zu Bränden, technischen Hilfeleistungen und Umwelteinsätzen. Wahlen und Ehrungen standen an.
Die Feuerwehr Bisingen bleibt auch weiterhin ein Garant für Sicherheit und Engagement in der Gemeinde – das wurde bei der Hauptversammlung im Gerätehaus deutlich. Abteilungskommandant Steffen Schmidt eröffnete die Versammlung und gedachte zunächst der verstorbenen Mitglieder. In seinem Jahresbericht informierte er ausführlich über Einsätze, Personalstand, Ausbildungsstand und Investitionen.