Marc Mayer ist neuer Gesamtkommandant der Feuerwehr Bisingen und folgt in dieser Funktion auf Dieter Fecker. Seine Stellvertreter sind Jonas Ruff und Arno Fecker.















Bisingen - Seit zwei Jahren fand wegen Corona keine Hauptversammlung der Gesamtwehr Bisingen statt. Deshalb galt die Generalversammlung vom Samstag für die Jahre 2019, 2020 und 2021.

Die Einsatzstatistik, die Fecker vorstellte, zeigte, dass sich die Einsatzzahlen stetig steigern. So mussten in 2019 50, 2020 55 und 2021 65 Einsätze in bewältigt werden. Die Feuerwehren in Bisingen bestehen aus 113 aktiven Mitgliedern, 30 Personen gehören der Seniorenabteilung an und 33 Kinder und Jugendliche werden in der Jugendfeuerwehr ausgebildet.

Für den einsatztauglichen Fuhrpark besteht ein Fahrzeugbedarfsplan, der bis 2033 gilt. Gelistet sind darin sieben Fahrzeuge, für die es in dieser Zeit Ersatz braucht. Als richtige Entscheidung wertete Fecker die Anschaffung des Einsatz-Kommandowagens, zu dem ein Dienstplan bestehe.

In Bisingen wurde das Gerätehaus grundlegend saniert und erweitert; das Thanheimer Gerätehaus befinde sich in gutem Zustand, in Wessingen und Zimmern sei der Zustand zufriedenstellend. Da diese beiden Wehren sich ohnehin zu einer Abteilung zusammenschließen, entsteht sowieso ein völlig neues Gerätehaus.

Nach den Berichten von Schriftführer Peter Tschaki, Kassierer Michael Hölsch sowie den Kassenprüfern Eike Schneider und Martin Messerschmidt stimmte die Versammlung der Entlastung des Vorstands zu.

Schwierige Einsätze, wenige Übungen

Für Bürgermeister Roman Waizenegger mehr als unverständlich: Die Fußballstadien füllten sich, aber den Feuerwehren wurde der Übungsdienst untersagt. Für die Bewältigung der teils schwierigen Einsätze und dies ohne Übungsbetrieb, bedeute, dass die Wehr gut aufgestellt sei und funktioniere. Aus diesem Grund gab es an dieser Stelle ein dickes Lob an die Wehrleute mitsamt ihrer Führung.

Wahlergebnisse

Mit großer Mehrheit wurden Marc Mayer zum Gesamtkommandanten und Nachfolger von Dieter Fecker gewählt. Ebenso in geheimer Wahl: zum ersten Stellvertreter: Jonas Ruff und zum zweiten Stellvertreter: Arno Fecker, sowie Schriftführer: Peter Tschaki, Kassierer: Michael Hölsch, Kassenprüfer: Eike Schneider und Martin Messerschmidt.

Beförderungen

Befördert wurden zum Feuerwehrfraumann: Lukas Nill, Lukas Pflumm, Fabian Sommer, Mike Löffler, Roni Löffler, Uwe Ebbinghaus, Marc Albus, Jannik Kanz, Maximilian Klausmann.

Zum Oberfeuerwehrmann: Christian Schmieg, Tobias Hasenpusch, Stefan Riester, Ingo Zimmermann.

Zum Hauptfeuerwehrmann: Jan Andre Weckenmann, Martin Messerschmidt, Robin Binder, Annika Fecker, Sedric Schulz, Sven Buckenmaier.

Zum Löschmeister: Benjamin Fecker, Christian Schmidt, Peter Tschaki,. Matthias Gsell.

Zum Oberlöschmeister: Jonas Ruff, Oliver Wolf, Steffen Dehner, Benjamin Fecker, Thomas Schneider.

Zum Hauptlöschmeister: Jonas Ruff, Michael Koch, Volker Holocher.

Zum Brandmeister Jonas Ruff, Sebastian Weller

Zum Oberbrandmeister: Hans Georg Buckenmaier.

Ausblick

Insgesamt stehen bei der Feuerwehr 70 Ehrungen an. Deshalb soll dafür ein separater Ehrungsabend stattfinden – und diese Ehrungen nicht wie gewohnt während der Hauptversammlung abgehalten werden.