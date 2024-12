Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung vor Weihnachten zwei wichtige Beschlüsse für die Feuerwehr gefasst.

Gemeinderat passt Entschädigungssatzung an

Zum einen wird die Entschädigung angehoben. Demnach wird der Betrag, den die Gemeinde pro geleisteter Einsatzstunde an die Mitglieder der Feuerwehr auszahlt, ab dem 1. Januar 2025 auf 16 Euro angehoben (plus zwei Euro). Ab dem 1. Januar 2027 liegt der Betrag dann bei 17 Euro pro Einsatzstunde.

Damit fügt sich auch die Gemeinde Bisingen in die neue einheitliche Entschädigung wie sie im gesamten Landkreis gilt. Sämtliche andere Städte und Gemeinden bezahlen die gleichen Sätze. Was in Zukunft ebenfalls angepasst wird sind die einmaligen Zahlungen pro Jahr an Feuerwehrleute mit besonderer Funktion.

Wie Bürgermeister Roman Waizenegger dazu erklärt hat, warte man auf die Empfehlungen des Landesfeuerwehrverbands, die Orientierung geben werden. Die „Feuerwehrentschädigungssatzung“ wurde zuletzt im Jahr 2019 angepasst.

Zuschuss für neue Mannschaftstransportwagen

Beschlossen hat der Gemeinderat darüber hinaus die Anschaffung zweiter Mannschaftstransportwagen für zusammen rund 260 000 Euro. Die beiden Fahrzeuge müssen laut Feuerwehrbedarfsplan für die Abteilungen Bisingen und Wessingen angeschafft werden. Platz finden werden in einem Mannschaftstransportwagen künftig sechs bis neun Personen, aber auch Ausrüstung (etwa Schutzkleidung, Handwerkszeug, Notfallrucksack).

Die Gemeinde erhält einen Zuschuss von 13 000 Euro pro Fahrzeug. Die schlechte Nachricht: Die Mannschaftstransportwagen haben eine Lieferzeit von derzeit bis zu 110 Wochen. Heißt: Sie sind nun zwar bestellt, erreichen die Feuerwehren in Bisingen aber erst im Jahr 2027.

Rechnungen gehen an die Unfallverursacher

Gemeinderat Axel Güntner frage an, ob die Gemeinde Rechnungen verschickt, beispielsweise nach Unfällen auf der Bundesstraße. Wie Michael Breimesser erklärte, gebe es Feuerwehreinsätze, die man etwa dem Unfallverursacher in Rechnung stellen könne. Das wird, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, auch getan.