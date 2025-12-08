Feuerwehr-Bilanz 2025 für Horb: 48 Brandeinsätze, 15 Menschen gerettet, fünf leider tot geborgen

Die Einsatzstunden haben sich für die Feuerwehr-Abteilung Horb-Stadt 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. So lief das Einsatzjahr bisher ab.

Mit lobenden und dankenden Worten wandte sich Abteilungskommandant Thomas Danninger gleich zu Beginn der Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr (FFW) Abteilung „Horb Stadt“ an seine Feuerwehrleute am vergangenen Freitag. „Ich bin stolz auf euch, was wir im vergangenen Jahr geleistet haben. Die Einsätze wurden professionell abgearbeitet“, betonte Danninger.

Von der Feuerwehrführung habe die Abteilung wieder sehr viel Lob für das professionelle Vorgehen bei den Einsätzen bekommen. Ebenso habe die FFW viele Dankesschreiben von geretteten Personen erhalten. Aktuell besteht die FFW-Abteilung aus insgesamt 121 Mitgliedern (Vorjahr: 115), darunter 105 männliche sowie 16 weibliche Feuerwehrleute. Derzeit verrichten 68 Männer und sechs Frauen ihren Dienst bei den Aktiven der FFW. Zwei weitere Kameraden aus den umliegenden Abteilungen unterstützen die Horber Wehr im Doppeldienst.

Insgesamt 158 Einsätze

Zwei Abgänge und einen Zugang hatte die Wehr zu verzeichnen. Demnach verrichten insgesamt 74 Feuerwehrleute ihren Dienst in Horb. 23 Personen umfasst die Altersgruppe, 20 Personen die Jugendabteilung und aus zwölf Kameraden setzt sich der Spielmannszug zusammen.

In insgesamt 158 Einsätzen leistete die FFW im laufenden Jahr rund 3686 Einsatzstunden (Vorjahr 2425). Darunter fielen 48 Brandeinsätze, 79 Technische Hilfeleistungen, 19 Einsätze durch Brandmeldeanlagen und zwölf Brandsicherheitswachen. Besonders auffällig sei, dass in diesem Jahr die Einsatzstunden um 1261 Stunden beachtlich angestiegen sind.

Drei Tiere wurden in diesem Jahr gerettet

Ebenso verbuchte die Wehr 26 Brandeinsätze mehr als im Vorjahr. Insgesamt 15 Menschen und drei Tiere wurden von den Kameraden der FFW in diesem Jahr gerettet. Fünf Personen konnten bedauerlicherweise nur tot geborgen werden.

Im Übungsbetrieb kam die Abteilung auf 75 Termine. Darunter befanden sich unter anderem 20 Gruppenübungen, sieben ABC-Zug-Übungen, zehn Zugübungen sowie jeweils sechs Gesamtwehr- und Hauptübungen. Hinzu kamen Atemschutzgeräteträger-Lehrgänge, Maschinistenausbildungen, Truppführer-Lehrgänge sowie die Brandcontainer-Ausbildung. In seinem Ausblick ließ Danninger durchblicken, dass der gute Ausbildungsstand der Wehr erhalten und erweitert werden soll. „Dies geht nur durch regelmäßigen Übungsbesuch“, betonte Danninger. Hierbei erwähnte der Abteilungskommandant ferner, dass die Abteilung mittlerweile über 40 Atemschutzgeräteträger verfügt.

Neuzugänge willkommen

Um neue Mitglieder für die FFW zu gewinnen, betreibt das Team um Daniel Singer, Jan Straub und Lukas Palmer weiterhin fleißig Mitgliederwerbung. Weitere Mitstreiter seien gerne willkommen. Außerdem will Danninger die Zusammenarbeit mit den Abteilungen weiter stärken, indem beispielsweise gemeinsame Übungen absolviert werden sollen.

Dem Bericht von Jugendwart Matthias Szyszka war zu entnehmen, dass die Jugendfeuerwehr (JFW) im laufenden Jahr neun Eintritte zu verzeichnen hatte, womit sich die JFW derzeit aus 20 Mitgliedern zusammensetzt. Vier Kinder und Jugendliche traten bedauerlicherweise aufgrund einem neuen Hobbys aus der JFW aus. Insgesamt 21 Übungs- und Freizeitabende wurden im laufenden Jahr abgehalten. Dem Kassenbericht von Johannes Konrad war zu entnehmen, dass in diesem Jahr ein Überschuss von rund 1000 Euro vorgesehen ist. Der Kassenstand sei zudem „stabil und solide“.

Einsatztreue und Engagement

Ehrungen

Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Michael Thumm und Gerlinde Saur mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber geehrt. sein für sein 50-jähriges Engagement ausgezeichnet wurde. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold bekam Thomas Bok für seinen 40-jährigen Dienst.

50-jähriges Engagement

Noch länger verrichtet Helmuth Thumm seinen Dienst. Er wurde für sein 50-jähriges Engagement mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen in besonderer Ausführung.

Beförderungen

Im Zuge der Ehrungen erhielten außerdem Frederic Krüger, Meiko Vogt und Benjamin Rosenberger die Ernennung zum Feuerwehrmann.