Feuerwehr-Bilanz 2025 für Horb: 48 Brandeinsätze, 15 Menschen gerettet, fünf leider tot geborgen

Die Einsatzstunden haben sich für die Feuerwehr-Abteilung Horb-Stadt 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. So lief das Einsatzjahr bisher ab.
Mit lobenden und dankenden Worten wandte sich Abteilungskommandant Thomas Danninger gleich zu Beginn der Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr (FFW) Abteilung „Horb Stadt“ an seine Feuerwehrleute am vergangenen Freitag. „Ich bin stolz auf euch, was wir im vergangenen Jahr geleistet haben. Die Einsätze wurden professionell abgearbeitet“, betonte Danninger.