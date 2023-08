So sieht’s im neuen Ringsheimer Gerätehaus aus

10 Kommandant Christian Feist präsentiert unserer Redaktion das neue Gerätehaus. Foto: Blessing

Die Ringsheimer Kameraden sind vor Kurzem in ihr neues Gerätehaus neben der Kahlenberghalle umgezogen. Damit steht der großen Jubiläumsfeier im Oktober nichts mehr im Weg.









Noch unter Bürgermeister Heinrich Dixa und Kommandant Frank Biehler gab es die ersten Überlegungen, für ein neues Feuerwehrhaus. Auch damals gab es einen großen Streitpunkt: den Standort. Also wurde das Thema ruhen gelassen und unter dem neuen Bürgermeister Pascal Weber wieder aufgenommen. Christian Feist ist seit 2017 Kommandant und hat das Projekt mit all seinen Höhen und Tiefen von Anfang an begleitet.