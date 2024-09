3 Im Großeinsatz war die Feuerwehr am Samstagabend in Iselshausen. Foto: Steffi Stocker/ Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

Rund 60 Feuerwehrleute waren am Samstagabend beim Brand eines Einfamilienhauses in Iselshausen im Einsatz. Verletzt wurde niemand, das Haus ist vorerst jedoch unbewohnbar.









Wie es in einer Mitteilung des Kreisfeuerwehrverbands Calw heißt, entdeckte ein aufmerksamer Passant am Samstagabend Rauch hinter den Fensterscheiben eines Einfamilienhauses in der Haldenstraße in Nagold-Iselshausen und alarmierte gegen 18.40 Uhr die Feuerwehr.