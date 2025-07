1 20 Fahrzeuge verschiedener Feuerwehren waren beim Säureunfall in Calmbach im Einsatz. Foto: Ulrike Knöller Salpetersäure und Eisen ergibt eine gefährliche Mischung. Das mussten jetzt auch Mitarbeiter bei Hittech Prontor in Calmbach erfahren. Sie erlitten teils schwere Reizungen.







Zu einem schweren Unfall in Verbindung mit Salpetersäure kam es am Mittwochmorgen bei der Firma Hittech Prontor in Calmbach. Ausgelöst wurde der Unfall dadurch, dass Eisen in Salpetersäure gelangt ist. Das hat dann ausgegast und dazu geführt, dass Mitarbeiter teils schwere Reizungen davontrugen.