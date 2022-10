1 Ein Kohlenmonoxid-Warner kann zum Lebensretter werden. Foto: © Zigmar Stein – stock.adobe.com

Man riecht es nicht, man sieht es nicht, aber es ist tödlich: Kohlenmonoxid. Rottweils Stadtbrandmeister Frank Müller sagt, wo man aufpassen muss.















Rottweil - Der Einsatz liegt noch nicht lange zurück, deshalb kann sich Stadtbrandmeister Frank Müller noch gut erinnern. "Es gab bei diesem Notruf sofort Hinweise auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung", berichtet er. "Zwei Personen ging es schlecht, eine war bereits bewusstlos." In solchen Fällen rückt die Feuerwehr mit Atemschutz und Kohlenmonoxid-Messgeräten an. Und so geschah es auch diesmal.