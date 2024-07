Feuerwehr befreit Kind: Fünfjähriger bleibt in Offenburg in Spielgerät stecken

Fünfjähriger bleibt in Offenburg in Spielgerät stecken

1 Nach der Rettung des jungen Kletterers sperrte die Feuerwehr den Turm auf dem Offenburger Spielplatz vorsorglich ab. Foto: Feuerwehr

Einen besonders abenteuerlichen Ausflug zum Spielplatz hat ein Junge am Dienstagmorgen in Offenburg erlebt – er blieb in einem Spielgerät stecken.









Mit einem Schrecken davon kam ein fünfjähriger Junge am Dienstagmorgen: Er war mit seinem rechten Bein auf einem Spielplatz in einer Gitterröhre in etwa drei Metern Höhe steckengeblieben. Der Junge war gegen 10 Uhr auf der oberen Ebene des Kletterturms im Neubaugebiet Seidenfaden unterwegs, als er durch die Gitterstäbe rutschte, teilt die Offenburger Feuerwehr mit.