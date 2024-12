1 Die Albstädter Kollegen machen’s vor: Bei einer Übung wurde ein E-Auto mit künstlichem Sprühregen benetzt und schrittweise unter Wasser gesetzt. Foto: Nölke

Im Verwaltungsausschuss wurde der Feuerwehr Balingen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Der notwendige Grundschutz ist gewährleistet. Dennoch gibt es einen speziellen Fahrzeugwunsch.









Link kopiert



Zahlreiche Vertreter der Feuerwehr Balingen waren am Dienstag zu Gast in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Grund war Tagesordnungspunkt 8, der den Feuerwehrbedarfsplan beinhaltete. In einem Bericht wurde der Feuerwehr ein gutes Zeugnis ausgestellt.