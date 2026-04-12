Feuerwehr Bad Wildbad: Oliver Eder wird zum stellvertretenden Kommandanten gewählt

Neben Wahlen standen bei der Feuerwehr in Bad Wildbad Ehrungen und Beförderungen auf dem Programm der Jahreshauptversammlung. Zur Sprache kam dabei das fehlende Löschwasser.
Ehrungen, Beförderungen und die Wahl des stellvertretenden Kommandanten waren die Topthemen bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wildbad. Neben den Abordnungen der Stadtteilfeuerwehren sind auch Bürgermeisterstellvertreterin Ursula Jahn-Zörens, Kreisbrandmeister Bernd Meyer, Markus Fritsch vom Kreisfeuerwehrverband sowie Vertreter von Deutschem Roten Kreuz, der Polizei und der Feuerwehren aus der Umgebung mit dabei gewesen.