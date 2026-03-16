Feuerwehr Bad Teinach-Zavelstein: Neuer Gerätewagen für neue Herausforderungen

Zwei Jahre Planung, Besichtigungen, Treffen und Sitzungen, 82 Wochen Lieferzeit – jetzt ist der Gerätewagen für die Feuerwehrabteilung Sommenhardt-Zavelstein da.
Das Magazin unweit des KoNi war brechend voll, als Feuerwehrabteilungsleiter Andreas Mast die zahlreichen Gäste begrüßte. Musikalisch begleitet durch die „Würzbachkreizler“ vom Bauerntheater Würzbach, stellte Mast die Fakten zu der rund 580 000 Euro teuren Investition in den Raum. Das alte TLF 8/18 Baujahr 1993 sei nicht nur in die Jahre gekommen. Das liebevoll als Tanker betitelte und mit dem alten Führerschein der Klasse drei noch bewegbares Fahrzeug sei für die heutigen Anforderungen nicht mehr zeitgemäß. „Im aktuellen Feuerwehrbedarfsplan ist beschlossen worden, ein multifunktionelles Logistik-Fahrzeug zu beschaffen“, blickte Mast zurück.