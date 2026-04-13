Feuerwehr Bad Liebenzell: Gesamtkommandant Thomas Bäuerle kündigt Rückzug an

Der Ausbildungsstand bei der Bad Liebenzeller Feuerwehr ist gut bis sehr gut. Das war unter anderem bei der Hauptversammlung zu erfahren.
Die Freiwillige Feuerwehr Bad Liebenzell zählt mit ihren Abteilungen Bad Liebenzell, Unterhaugstett, Monakam, Möttlingen, Unterlengenhardt und Maisenbach-Zainen 158 Mitglieder. Sie verzeichnete im Jahr 2025 nach den Ausführungen von Thomas Bäuerle 92 Einsätze. Sechs mehr wie im Jahr zuvor, dabei, so der Gesamtwehr -Kommandant, hätten sich die Einsatzzeiten auf 1549 Stunden erhöht.