Feuerwehr Bad Herrenalb: Neue Fahrzeuge werden deutlich teurer

Dass die Bad Herrenalber Feuerwehr zwei neue Fahrzeuge bekommt, ist eigentlich längst beschlossen. Allerdings werden die nun deutlich teurer als ursprünglich geplant.
„Grundsätzlich schon entschieden“ ist laut dem Bad Herrenalber Bürgermeister Klaus Hoffmann schon die Anschaffung von zwei neuen Feuerwehrautos für die Bad Herrenalber Feuerwehr. Trotzdem waren die Anschaffungen des Löschgruppenfahrzeugs LF10 und des Tanklöschfahrzeugs TLF3000 für die Abteilung Neusatz/Rotensol noch einmal Thema in der jüngsten Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats.