Feuerwehr Bad Herrenalb: Feuerlöschbecken in Bernbach bekommt jetzt ein Dach

Das Becken in Bernbach soll schon seit langem überdacht werden. Nun wurde festgestellt, dass davor aber erst noch weitere Arbeiten anstehen.
Das Feuerlöschbecken in Bernbach soll schon seit Längerem saniert werden. „Schon seit Jahren wird die Abdeckung thematisiert“, sagte Bürgermeister Klaus Hoffmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. In diesem Jahr seien Mittel dafür im Haushalt eingestellt. Die reichen aber nicht. Denn bevor die Abdeckung gemacht werden kann, muss jetzt zuerst das Becken saniert werden. „Das Feuerlöschbecken wird aufgrund fehlender ausreichender Löschwasserversorgung in Bernbach dringend benötigt“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Das Becken verschlamme und veralge regelmäßig aufgrund der Sonneneinstrahlung und damit einhergehender Wärme sowie durch herabfallendes Laub, anderer abgestorbener Pflanzenteile und unzureichender Wasserzirkulation, heißt es weiter. Dies führe im Sommer zu einer Geruchsbelästigung und erschwere die Wasserentnahme durch die Feuerwehr.