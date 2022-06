1 Nur drei Anwesende konnten bei der Jahreshauptversammlung ihre Ehrungen in Empfang nehmen (von links): Gesamtkommandant Volker Heppler, Fabian Heirler, Domini Kaiser, Werner Rottler und Abteilungskommandant Johann Merkel. Foto: Kaletta

Bad Dürrheim - Trotz Corona waren die Jahre 2019 bis 2021 arbeitsreich für die Freiwillige Feuerwehr Bad Dürrheim. So war es dem Tätigkeitsbericht vom Abteilungskommandanten Johann Merkel zu entnehmen. Insgesamt mussten die Aktiven 106 mal ausrücken, um anderen zu helfen – darunter auch ein besonders großer Einsatz.

Mit vereinten Kräften

Es brannte im November an der Grund- und Hauptschule – mitten in der Nacht war das Feuer ausgebrochen, gegen das die Feuerwehrleute gemeinsam mit Helfern anderer Hilfsorganisationen stundenlang kämpften und nach dem die Schüler noch lange Zeit ausquartiert werden mussten.

Zudem waren mehrere Hilfeleistungen durch Sturm erforderlich, und zwei Mal waren einige Kameraden zur Überlandhilfe in Ahrweiler. Zugenommen haben die Türöffnungen, diese waren 14 mal erforderlich. Nicht unerwähnt lassen konnte Merkel das Thema Corona, das sich in vielen Bereichen recht schwierig gestaltet habe.

Stark eingeschränkt werden mussten die Übungen und Proben, ebenso die Kameradschaftspflege. Trotzdem musste die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten werden. Sehr erfreulich sei, dass es keine Austritte gegeben habe, beendete der Kommandant seinen Rückblick.

Durch Übernahme und Neuzugänge besteht die Abteilung aus 59 Einsatzkräften, darunter sechs Frauen. Trotz allem konnten von einigen Aktiven zahlreiche Lehrgänge absolviert werden.

Dass in diesem Jahr wieder mehr mit der Jugendfeuerwehr unternommen werden kann, wünschte sich Marvin Rottler. Auch für den Nachwuchs habe es durch die Pandemie viele Einschränkungen gegeben, teilweise sei alles zum Erliegen gekommen. Die Jugendfeuerwehr bestehe derzeit aus 26 Jugendlichen, darunter sind zwei Mädchen, fünf Jugendleiter stehen zur Verfügung.

Hermann Bury informierte über die Altersmannschaft, der zurzeit 13 Männer angehören, der Älteste mit 88 Jahren. Soweit es möglich war, habe man sich im Pfadfinderheim oder auch privat zur Kameradschaftspflege getroffen.

Heftige Kritik an der Stadt

Die erforderlichen Wahlen konnten rasch beendet werden, da die Versammlung wegen zu wenigen Teilnehmern nicht beschlussfähig war. Zur Wahl standen der erste Kommandant, sowie sein Stellvertreter, dazu hätten sich Johann Merkel und Thomas Lippert zur Verfügung gestellt. Beschlossen wurde am 6. Juli zu einer außerordentlichen Versammlung einzuladen.

Gesamtkommandant Volker Heppler bemerkte, dass die Abteilung Bad Dürrheim die am stärksten beanspruchte Abteilung sei. Er dankte für die Bereitschaft, die trotz der schwierigen Zeit starke Präsenz gezeigt habe. Er verwies auf die derzeitige Umstellungsphase der schon etwas veralteten Funkgeräte, aufgrund des Datenschutzgesetzes müssten die Nachrichten in Zukunft verschlüsselt vermittelt werden. Ehrenkommandant Otto Moser kritisierte heftig, dass die Versammlung von keinem Vertreter der Stadt besucht wurde. Bürgermeister Jonathan Berggötz hatte sich entschuldigt, was Moser verständlich fand. "Schließlich hat er Vertreter, die sieht man auf jedem Heckenfest, besonders wenn Wahlen anstehen", schimpfte Moser.

Info: Ehrungen

Für 15 Jahre wurden geehrt: Fabian Heirler, Michael Wasgien, Tobias Simon, Karsten Moschko, Maurice Struck, Martin Schlenker. 25 Jahre Michael Mühlberger, 40 Jahre Volker Martin, Werner Rottler und Stefan Karrer.

0