Der Tod des einstmals einzigen hauptamtlichen Feuerwehrmanns Peter Löschel überschattete spürbar die Hauptversammlung der Feuerwehr Bad Dürrheim in der Osterberghalle in Öfingen.

Der Verlust von Peter Löschel wurde in der Versammlung immer wieder zur Sprache gebracht, da er als kenntnisreicher Allrounder mit vielen Weiterbildungen als unersetzlich galt.

Einige der verantwortungsvollen Aufgaben hat Johann Merkel übernommen. Die vielen anderen Aufgaben des Allrounders wurden verteilt.

Die Einführung und Begrüßung übernahm Kommandant Volker Heppler. Klaus Götz überbrachte im Namen des Bürgermeisters die Grußworte. Auch er bezog sich auf den großen Verlust des verstorbenen Gerätewarts.

Vielfältige Aufgaben

Klaus Götz fand es „wichtig, dass die Gemeindevertreter über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr informiert sind“, von denen auch einige an der Versammlung teilnahmen.

Schnelle Hilfe im Notfall

Kreisbrandmeister Florian Vetter sprach über die Erwartung der Bürger, schnelle Hilfe im Notfall zu erhalten, dafür sei die Kameradschaft und Freundschaft innerhalb der Feuerwehr ein unerlässliches Element.

„Das Ziel ist es für die Feuerwehr, leistungsfähig zu bleiben“, sagte er. Dazu führte er aus, dass in diesem Jahr das Feuerwehrgesetz überarbeitet wird. Er bedankte sich bei allen Funktionsträgern, deren Familien und Arbeitgebern.

Zehn Brandeinsätze

Volker Heppler stellte zehn Brandeinsätze und 38 Technische Hilfeleistungen vor. Es wurden ein Mittelbrand und neun Kleinbrände verzeichnet. Durch 47 Fehlalarme einschließlich Nachkontrollen wurde die Feuerwehr aktiv. Im Gesamten gab es 120 Einsätze und wie er sagte, „ ganz wichtig – zwölf Personen wurden gerettet und keine Einsatzkräfte verletzt“.

Gute Ausbildung

In diesem Zusammenhang wurde die gute Ausbildung hervorgehoben. Eine Übung fand im Pflegeheim Hirschhalde statt. Das Personal in den Einsatzabteilungen auch in den Teilorten blieb in etwa mit 172 Mitgliedern, bei zehn Austritten und fünf Eintritten stabil, der Altersdurchschnitt hat sich etwas erhöht.

Insgesamt 108 Mal wurde die Bad Dürrheimer Feuerwehr im vergangenen Jahr alarmiert. Darunter waren auch einige besonders aufwendige Hilfeleistungen.

Johann Merkel erklärte einen Zuschuss für die Altersmannschaft durch die Stadt und die umfangreichen Arbeiten. Durch den Tod von Peter Löschel mussten Aufgaben verschoben werden, und Einarbeitungen in die Technik wurden notwendig. Die Arbeitsgruppen wurden von Freiwilligen unterstützt.

Fachkundiges Personal notwendig

Hauptpunkte waren Beschaffung, Ausbildung, Bekleidung und Funkalarmierung. All dies erfordere fachkundiges Personal. Vorgestellt und begrüßt in der Funktion des neuen Gerätewarts wurde Thimo Przystaw.

Martin Rottler berichtete über die Jugendfeuerwehr. Laut ihm ist der Nachwuchs mit derzeit 60 Mitgliedern, davon 14 weiblich, sehr wichtig. Sie leisteten 450 Gesamtstunden im Jahr. Vorgestellt wurden Zusatzdienste wie bei der Aktion „Saubere Landschaft“, bei Stirnlampenlauf, Gewerbeschau und Sommerferienprogramm.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Steffen Bartler, Till Schaffert, Stefan Faller, Michael Messner und Philipp Eisele. Seit 25 Jahren dabei ist Jens Schwald, seit 40 Jahren Kurt Messner sowie seit 50 Jahren Friedrich Bossert und Bernhard Maier.

Neue Ehrenmitglieder

Gerold Nopper und Gerhard Wölfle wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie gehören seit 1976 der Feuerwehr Bad Dürrheim an. Beide erhielten das 2002 das Ehrenabzeichen in Silber des Landes Baden- Württemberg und 2017 das Ehrenabzeichen Gold für 40 Jahre Einsatzdienst. Beide sind nahtlos in die Öfinger Altersmannschaft eingetreten.