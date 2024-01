Das ist der Hintergrund des Einsatzes am Zentrum für Psychiatrie

Feuerwehr-Aufgebot in Calw-Hirsau

1 Etliche Einsatzkräfte waren am Sonntag beim ZfP in Hirsau. Foto: Waldemar Gress/Einsatzreport24

Rund 100 Feuerwehrleute sind am Sonntag mit 18 Fahrzeugen zum Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Hirsau ausgerückt. Patienten hatten über Übelkeit geklagt. Die Befürchtung: Es könnte Gas ausgetreten sein. Nun steht fest, was geschehen ist.









Eigentlich fing alles harmlos an: Als am Sonntag eine Patientin des Zentrums für Psychiatrie in Hirsau über Übelkeit und Kreislaufprobleme klagte, rief die Pflegedienstleitung zunächst lediglich einen Krankenwagen.