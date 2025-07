Feuerwehr auch gewürdigt: Diese Sportler wurden beim Ehrungsabend in Neuried ausgezeichnet

1 Die vielen Sportler zeigen mit Stolz ihre Ehrungsurkunde, die neu überarbeitet wurde. Foto: Stahl Von Handball bis Motocross: Beim Ehrungsabend in der Dundenheimer Lindenfeldhalle würdigte die Kommune viele Leistungen.







„Es ist keine Floskel, wenn ich sage, dass es mir eine Freude ist, Menschen für ihre Leistungen zu würdigen“, so stieg Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich in seine Rede am Donnerstag zum Ehrungsabend in der Dundenheimer Lindenfeldhalle ein. Dies sei ein besonderer Moment im kommunalen Kalender. Es gebe eine große Vielfalt zu sehen, was die gesamte Gemeinde auszeichne. „Neuried lebt und liebt den Sport“, bekräftigte Uhrich.