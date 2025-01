Hornausenacker II in Kappel Geplantes Neubaugebiet nimmt Fahrt auf

Nach jahrelanger Verzögerung kommt endlich Bewegung in das Neubaugebiet „Hornausenacker II“ in Kappel. In der ersten Ortschaftsratssitzung des Jahres verkündete Bürgermeister Martin Ragg gute Nachrichten: Die Planungen sollen 2025 starten. Neben dem Baugebiet waren auch die Notwasserversorgung und Verkehrsthemen Teil der Sitzung.